El descargo de Nicolás Furtado, protagonista de "Fanny, la fan", tras el levantamiento de la novela

"Una de las cosas que me deja #fannylafan es esta persona. Mi admiración total a esta mujer que, evidentemente, los años que tiene en televisión no fueron en vano. No solo por lo gran actriz y profesional que es, sino también por su garra, su entrega, su sencillez, carisma, su espíritu de liderazgo, compañerismo, generosidad, humildad, dulzura, y mil cosas más", escribió Furtado en el posteo que le dedicó a su compañera, Agustina Cherri.