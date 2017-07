“Ya no estoy soltera”: Magui Bravi se desnudó en la nieve y habló de su nuevo romance

Dueña de una figura escultural y esquiva al momento de hablar de su intimidad, Magui Bravi viajó a Bariloche, derritió la nieve con sus sensuales fotos y confesó que su corazón ya está ocupado, tras desmentir (de ambas partes) un affaire con Adrián Suar.

Con motivo de presentarse con Acaloradas, la bailarina y actriz realizó una sensual producción fotográfica para la revista Gente, en la que lució su cuerpazo en trikini en pleno Cerro Catedral. “Aunque no lo crean, no tengo nada de frío. ¡Ni la nariz colorada! Nos tocó un día increíble y no hay nada de viento”, aseguró Magui, súper sexy en la nieve. Luego reveló que no está formalmente en pareja, pero que no está sola.

“No puedo decir que tengo novio, porque no es verdad, pero me siento bien. Ya no diría que me encuentro soltera. Tengo quién me acompañe en las noches de invierno y estoy muy contenta. Más allá de si prospera o no… ¿Si es del medio? Prefiero no decir nada por ahora”, contó Magui, jugando con el misterio.

Sin ánimos de ahondar en el romance, la bailarina contó que su actual conquista “es morocho” y que le gusta cómo le quedó la nariz, tras pasar por un retoque estético: “Le encanta, y la anterior también le gustaba. No es algo tan reciente”, expresó Magui, feliz con su presente sentimental.