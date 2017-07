La polémica propuesta de Jorgelina Aruzzi tras el final de “Fanny, la fan”

El lunes 26 de junio se estrenó en la pantalla de Telefe “Fanny la fan”, tira que tiene a Agustina Cherri como protagonista. En su debut, alcanzó un promedio de 12.4 puntos de rating pero después el promedio bajó y lo terminaron corriendo a las 19hs, pero tampoco funcionó.

Mañana se cumple un mes de la fecha de estreno y la comedia ya no está en el aire. Ante la sorpresiva y rápida baja de la ficción, la actriz Jorgelina Aruzzi, habló al respecto y se metió en la crisis en la industria audiovisual de la ficción argentina. “El Estado mira para otro lado, tiene que cuidar a los actores, los trabajadores y los jubilados”, subrayó.

“Me parece que hay algo que está quedando mal estructurado, porque no se protege el trabajo de los actores ni la industria audiovisual argentina. Las cosas extranjeras tienen que tener un impuesto, como en cualquier país del mundo, para proteger la ficción nacional. Los argentinos somos el patrimonio de la Argentina y el Estado mira para otro lado en todos lados: deben cuidar a los actores, a los trabajadores, a los jubilados…”, detalló Aruzzi en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Además, la actriz agregó: “Esto ya lo veníamos notando… En época de crisis siempre se compran latas. El tema es que la ‘lata’ que es la ficción extranjera, cuando acapara tanto espacio tiene que ver con una crisis que nos afecta a todos. Porque ahí trabaja el actor, el microfonista, el técnico, el iluminador, el taxista que me lleva, el bar donde comemos. Acá se compara mucho entre la televisión abierta y la plataforma de internet”, opinó.

Así, Jorgelina Aruzzi insistió sobre la posibilidad de un impuesto a las plataformas por internet. “Cualquier plataforma, que a mí me encanta y lo miro, eh, hasta hay un programa donde trabajé que es “Chiquititas” no paga ley de intérpretes. Se está moviendo todo a esa plataforma y no hay impuestos. Lo que debería hacer el Estado es proteger el trabajo de mucha gente y de la ficción nacional, que es nuestra identidad. Y que las cosas nuevas deban tener impuestos para subvencionar la ficción y el trabajo de mucha gente”, concluyó.