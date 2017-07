Jimena Barón se emocionó hasta las lágrimas al hablar de la muerte de su papá

Este martes, Jimena Barón se sometió al diván de Verónica Lozano y la actriz se mostró profundamente emocionada al hablar de la pérdida de su padre y su ruptura con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo.

"Mi viejo fue un tipo muy particular, con muchas incapacidades como padre. Siento que no hay gente buena o mala en el amor, hay gente incapaz como el padre de mi hijo que lo quiero y no creo que sea una mala persona", arrancó a contar sobre su papá.

"Con papá pasó lo mismo. Me hizo sufrir mucho. Se fue cuando yo tenía 4 años y mi hermano 2. De hecho nunca apareció y lo fui a buscar yo cuando tenía 15 años y me recibió como si hubiera estado en un iglú en el Polo Norte, y vivía en Palermo, el hijo de pu.... ¡Chiflado, totalmente!", recordó.

"Después de haber hecho terapia, es inevitable no linkear al hombre que elegí con mi papá", aseguró, comparando a su progenitor con el futbolista.

"Papá me avisó que se iba a morir y que quería ser abuelo. Hacía un año me venía diciendo 'yo me voy a morir, mi sueño es ser abuelo'. Y yo le decía 'deja de ser gracioso el comentario'", relató. "No tenía nada. Tenía esa intuición. Es re triste, pero papá se fue a bañar, él tenía POC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se descompuso, se desmayó bañándose, tapó el desagüe y se ahogó", explicó, ya quebrada.