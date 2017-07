Es sin duda " La gran simuladora" , una mentirosa consetudinaria,denunciante profesional,falsificadores de la verdad. Sus denuncias son hechas cuando le hace falta salir en los medios y acaparar la atención de la gente , pero nunca llegan a nada, nunca se sabe si lo que denuncia es verdad o simplemente es una estrategia electoral.

Lo cierto es que su principal blanco ,Ricardo Lorenzetti, ya no lo es y desde que está en campaña para ser Diputada por Buenos Aires nunca más se la escuchó despotricar en contra de quién en algún momento nos hizo creer que era la peor persona de la Nación .

Lilita o Elisa o la Gorda, como usted quiera llamarla, le debe estar haciendo caso a Durán Barba y hasta Octubre no va a denunciar a nadie, después quizá nos quiera hacer creer que Lorenzetti es más bueno que Piñón Fijo o que Cristina es democrática, quizá su misión sea que entendamos que ella está en esta tierra para redimirnos de todos los pecados y que un señor de barba,cabello largo y que se hace llamar Jesús , en realidad es un impostor enviado por Milani, que en realidad ya no es su enemigo , si no un buen muchacho amante de las leyes y los Derechos Humanos.

Con "La Gran Simuladora" todos es posible.