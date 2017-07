Denuncia judicial contra otra financiera por “usura” y “abuso de firma en blanco”

La denuncia fue radicada el año pasado por un particular damnificado en la ejecución judicial de un crédito de 7.500 pesos por parte de la firma Crédito Global, del cual se había atrasado en el pago, más allá de lo cual ya llevaba pagados más de 20 mil pesos. La ejecución judicial alcanza los 45 mil pesos.

El abogado del denunciante, el Dr. Fernando Lapadula, explicó que la operación consistió en que “una persona solicita un préstamos de 7.500 pesos que se pautó devolver en 24 cuotas de 1128 pesos lo que habla de un interés que ya es de usura de por sí. Y después de pagar 18 cuotas se atrasó le cayó un embargo con una ejecución por 45 mil pesos, cuando ya de por sí llevaba devueltos más de 20 mil pesos en cuotas”, describió.

Sobre la denuncia planteada aseguró que “el fiscal requirió instrucción por este delito, y se ordenaron allanamientos en Ushuaia y Río Grande, donde se constataron la existencia de documentos firmados en blanco, los que son usados de esta manera. Es altamente positivo esto por que corrobora los hechos que hemos denunciado y como es la maniobra o modus operandi de la financiera, que no es muy distintos al de otras que ya hemos visto”, dijo Lapadula quien señaló que la denuncia penal está en el juzgado del juez Javier de Gamas Soler.

“A la gente se le recomiendo, no firmar nunca nada en blanco en documentos que son ejecutivos. Aún firmando este tipo de cosas en blanco hay acciones legales para hacer valer los derechos de la gente, el abuso de la firma en blanco es un delito cuando estas financieras apuntan a personas que no pueden ir a un banco por que están en veraz o no tiene recibo de sueldo”, dijo Lapadula.

Asimismo el letrado consideró que existen otros ilícitos como “la usura, luego el abuso de la firma en blanco, y las ejecuciones así constituyen un delito como es el fraude procesal”, describió Lapadula respecto del modo en que operan estas entidades para tener una garantía.

Fuente: Resumen Policial