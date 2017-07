Finalmente Ricardo Centurión no continuará en Boca

La historia de Ricardo Centurión con Boca no tuvo final feliz. El mediocampista de 24 años utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje y expresar sus sensaciones por no poder sellarse su continuidad en la institución. Hubo una fuerte crítica a Daniel Angelici.

"No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir". La frase que corresponde a la letra del tema "Prohibido" del grupo de rock Callejeros fue la que empleó Centurión para anunciar su alejamiento definitivo del Xeneize. El futbolista había viajado a Europa para seguir su carrera en el Genoa, pero después de realizarse la revisión médica dio marcha atrás y no firmó contrato.

Regresó a Argentina y parecía encaminarse su permanencia en la institución con la que fue campeón del último torneo, pero luego de que su representante se reuniera con la dirigencia azul y oro, sus opciones se esfumaron.

No escucho y sigo por qué mucho de lo que está prohibido me hace vivir , lamentablemente estamos en un país que cuando uno se equivoca en ves de ayudarlo le sueltan la mano que lastima boca que te hagan esto teniendo una dirigencia y un presidente tan poco serio deje todo y me vine , para firmar con boca nunca me quisiste me dediqué al máximo me entrené como pocos se entrenan no hice política llore por estos colores , pero no valoraron nada y si también me hago cargo tuve mis problemas pero para que lo voy a decir si ya lo saben , o alguno de ustedes nunca se equivocó ? Pasan cosas peores en nuestro país y un mes entero le dieron más importancia a ver si había una historia en Instagram si hacía algo de más para matarme ahora ya está consiguieron lo que muchos quisieron y ustedes periodistas que hacen show que hacen política no le crean más gente les hacen mal les mienten conozcan a la persona a la madre que tiene un hijo varón ojalá nunca le pase lo que mi mama sufrió con todos estos hdp , yo si voy a salir adelante por qué me sobran huevo nunca dependí de nadie y acá estoy sigo y voy a seguir siendo centurion hincha de boca como mi viejo y a mis compañeros nada que decir fueron mi familia mi contención cuerpo médico utileros los demás me soltaron la mano por eso les cuento una cosa el día de mañana se van a dar cuenta de muchas cosas pero la que siempre va a estar es la familia le mando un abzo fuerte bosteros 👍🏻 Una publicación compartida de Ricardo Adrian Centurion (@adrianricardo1993) el 25 de Jul de 2017 a la(s) 6:45 PDT



"Lamentablemente estamos en un país en el que cuando uno se equivoca, en vez de ayudarlo, le sueltan la mano", se quejó Centurión, quien le apuntó directamente a Angelici y calificó de "poco serios" a los directivos.

El jugador agradeció a sus compañeros, al cuerpo médico y utileros, y consideró que "los demás me soltaron la mano" (¿incluyó a Guillermo Barros Schelotto y su cuerpo técnico en este grupo?).

En las últimas horas, habían salido a la luz las supuestas cláusulas con las que Boca estaba dispuesto a negociar la compra de su pase: limitación en las apariciones públicas y en las redes sociales y pago del contrato hasta el último día trabajado, teniendo latente la posibilidad de una rescisión.



Reina la incertidumbre en torno al destino del jugador que pertenece al San Pablo de Brasil y que hace algunas semanas había declarado que jugaba en Boca o se retiraba del fútbol.

Fuente: Infobae