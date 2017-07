El fixture tentativo de la Superliga para la primera fecha del torneo

Patronato vs Temperley

Olimpo vs Tigre

Estudiantes vs Guillermo Brown*

Atlético Tucumán vs Gimnasia

Huracán vs Godoy Cruz

San Martín de San Juan vs San Lorenzo

Rosario Central vs Unión

Colón vs Newell's

Arsenal vs Racing

Independiente vs Defensa y Justicia

Argentinos vs River

Boca vs Vélez

Banfield vs Talleres

Belgrano vs Lanús