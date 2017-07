La crisis que atraviesa a todo el arco político argentino no es una novedad. Algunos lo perciben más, otros menos, pero es una verdad tan inocultable como querer tapar el sol con un dedo.





Esta crisis puede ser analizada desde diferentes perspectivas, tanto desde el punto de vista estrictamente político o desde uno un poco más genérico, el social.





Pero, cualquiera sea el punto de partida que se tome para dicho análisis, a muchos de nuestros más encumbrados dirigentes políticos les cabe una triste calificación: “políticos adolescentes”.





Los cambios mentales de la adolescencia temprana son menos fáciles de observar, pero pueden ser tan dramáticos como los cambios físicos y emocionales. Durante la adolescencia, la mayoría de los jovencitos avanzan dramáticamente en la forma en que piensan, razonan y aprenden.





Los niños pequeños necesitan ver y tocar las cosas para convencerse que son reales. Pero durante los primeros años de la adolescencia, los niños mejoran su capacidad de pensar sobre ideas y cosas que no pueden ver ni tocar. Ellos pueden razonar mejor para resolver problemas y anticipar las consecuencias o considerar distintos puntos de vista o de acción. Por primera vez, ellos pueden reflexionar sobre lo que pudiera ser, en vez de lo que es. Un niño de 6 años de edad piensa que una persona que sonríe está feliz y que una persona que llora se siente triste. Un niño de 14 años pudiera razonar que una persona que se siente triste sonríe para esconder sus sentimientos verdaderos.





Los cambios mentales permiten que los adolescentes puedan aprender material más avanzado en la escuela. Se sienten más ansiosos por adquirir y aplicar conocimientos nuevos y por considerar una variedad de ideas y opciones. Estos cambios mentales también se aplican a su vida emocional. Por ejemplo, dentro de la familia, la capacidad de razonar puede cambiar la forma en que el adolescente habla y actúa frente a sus padres. Puede anticipar las reacciones de sus padres ante lo que expresa o hace y prepara una respuesta o una explicación de antemano.



Adicionalmente, estos cambios mentales causan que los adolescentes consideren quiénes son y quiénes quieren llegar a ser. Este proceso se llama la “formación de identidad” y es una actividad mayor durante la adolescencia. La mayoría de los adolescentes exploran una variedad de identidades. Adoptan "fases" que a un padre le parece que cambian constantemente. De hecho, los adolescentes que no atraviesan este período de exploración están más expuestos a problemas sicológicos, especialmente la depresión, cuando lleguen a ser adultos.





Al igual que los adultos que con mayor experiencia y madurez pueden batallar con sus diferentes roles o papeles, los adolescentes batallan para desarrollar un sentido de quien son. Comienzan a darse cuenta que juegan diferentes papeles con distintas personas: hijo o hija, amigo, compañero, alumno y trabajador, entre otros.





Los adolescentes podrán pensar más como los adultos, pero todavía carecen de la experiencia necesaria para actuar como adultos. Como resultado, su comportamiento puede no encajar con sus ideas. Por ejemplo, un adolescente puede participar emocionadamente en una caminata para recaudar fondos para rescatar el medio ambiente y al mismo tiempo tirar las latas de cerveza en la calle mientras camina. O puede pasarse toda la noche en el teléfono o en la computadora, intercambiando mensajes con un amigo hablando sobre cómo les cae mal un compañero porque es “muy chismoso”.





Ahora bien, estos cambios, que se desarrollan en un periodo de tiempo que generalmente se circunscribe entre los 12 y los 18 años, como decía más arriba, son fundamentales para la formación de la identidad del futuro adulto. Un adulto que podrá desarrollar su vida en ámbitos tan disímiles como el científico, el docente, el político, el profesional, el religioso. Asimismo, la identidad que finalmente quede formada completamente al término de tan conflictivo periodo de la vida, podrá hacer que ocupe uno o varios roles.





En el ámbito de lo social, un hombre o una mujer pueden pasar del rol de hijos al rol de padres, sin abandonar definitivamente el anterior, pero abocandose de lleno al nuevo. Igualmente, se podría decir que se puede pasar de alumno a docente; de estudiante a profesional; de aprendiz a trabajador calificado; etc., etc. Pero, aún con estas nuevas asignaciones, las ideas fundamentales, la identidad personal y el sentido de pertenencia ya están formados, y sólo podrán virar de manera muy lenta y a lo largo de toda la vida. Claro está, que aquí me estoy refiriendo a una generalidad de personas, ya que en lo particular, puede existir, y de hecho se habla a diario, de personas que cambian de forma de pensar, de ideología política o de religión con la misma ligereza y rapidez con que cualquier mortal se cambia la ropa.





Quizá, este último sea el mejor ejemplo para graficar esa franja dirigencial del país que, como ya señalé, encuadran perfectamente en la calificación de “políticos adolescentes”.





De otra manera no se podría explicar el pasado de algunos de los muchos candidatos que están inscriptos para competir en la próximas elecciones PASO, y que hasta hace muy poco tiempo formaron parte de la administración kirchnerista que gobernó el país desde 2003 hasta 2015, y que hoy pretenden posicionarse, de cara a la opinión pública, como los más críticos exponentes de ese régimen.





Por sólo nombrar a los más notorios, podemos citar algunos ejemplos:





Sergio Masa: El actual líder del Frente Renovador en 2008 fue jefe de Gabinete durante el primer mandato de Cristina Kirchner. Llegó al puesto desde la intendencia de Tigre y tras la renuncia de Alberto Fernández , quien se fue luego de la aprobación de la Resolución 125 sobre las retenciones al campo. Asimismo, en 2009 fue convocado a integrar la lista del Frente para la Victoria en las legislativas. Ahora Masa encabeza junto a Margarita Stolbizer la lista de candidatos a senadores por Buenos Aires en 1País, el espacio político que armó para competir en la provincia y donde confluyen el Frente Renovador y el GEN.





Florencio Randazzo: Es un kirchnerista histórico que ahora se enfrenta a quien supo ser su líder. Randazzo juró el 10 de diciembre de 2007 como ministro del Interior del gobierno de Cristina Kirchner y el 6 de junio de 2012 el gobierno transfirió a su cartera la Secretaría de Transporte, que hasta entonces dependía del Ministerio de Planificación Federal al mando de Julio De Vido. A partir de entonces, Randazzo se convirtió en Ministro del Interior y Transporte. En estas elecciones, buscará superar a Gastón Yáñez como candidato a senador en la provincia por el Partido Justicialista.





Martín Lousteau: Fue uno de los ministros más jóvenes del primer gobierno de Cristina Kirchner. Con 37 años, se puso al frente del Ministerio de Economía en diciembre de 2007. Bajo su gestión, se labró el esquema de retenciones que desencadenó uno de los conflictos con el campo más duros de la historia del país. Estuvo poco: en abril de 2008 presentó su renuncia.



Tras perder las elecciones a jefe de Gobierno en 2015 frente a Horacio Rodríguez Larreta y luego de varios meses en la embajada de Estados Unidos como funcionario del gobierno de Mauricio Macri, Lousteau encabeza la lista de candidatos a diputados por la Ciudad de Evolución Ciudadana.





Juan Manuel Abal Medina: Se convirtió en jefe de Gabinete de Cristina Kirchner tras la salida de Aníbal Fernández . Asumió el cargo el diciembre de 2011, con la segunda presidencia de la ex mandataria. Antes había sido Secretario de Gabinete y Gestión Pública, y Secretario de Comunicación Pública. Cuando brindó ante el Senado su primer informe de gestión, Abal Medina dijo que el país debía "llevar a cabo un proceso de desdolarización de la economía" porque la divisa estadounidense era "una manía, una obsesión compulsiva". En noviembre de 2013 fue reemplazado por Jorge Capitanich. Para las elecciones de agosto, Abal Medina figura en segundo lugar en la lista de diputados del PJ en Buenos Aires.





Todas las personas tienen un pasado. Todos debemos rendir cuentas de ese pasado de diferente manera.





Si cualquier ciudadano pretende conseguir trabajo, lo más común es que presente un “curriculum”, en el que conste la experiencia laboral anterior. Igual presentación cabe para aquél que se postula a un cargo en la administración pública, la docencia o en cualquiera de los diversos ámbitos de la vida en comunidad.





Entonces, si esto es así, ¿por qué se le exime de ese trámite a aquellos que van a representar los intereses más importantes de la sociedad?





Sería muy bueno que, cada uno, a la hora de emitir su sufragio, tenga en cuenta qué hicieron, quiénes fueron, qué intereses defendieron estos señores que cambian de ideología con tanta ligereza con que se “cambian de camiseta”.