YA SE VEN LOS BROTES NEGROS

No hace falta manipular los argumentos para justificar el título; basta cortar y pegar trozos del material que publican los medios más alejados de todo lo que tenga olor a K. Clarín, la Nación y Perfil son suficientes, aunque en algunos casos haya que recurrir a las ediciones de papel

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N

[email protected]

Eduardo Dvorkin, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y poseedor de un curriculum impresionante, no puede ser más claro: “Los ingenieros que nos recibíamos en los ’70 hacíamos tecnología del siglo XIX (en mi caso grúas, calderas, estructuras metálicas hasta que fui a cursar mi doctorado en MIT), los que se recibieron en los ’90 no podían intervenir en ningún desarrollo tecnológico porque la Argentina según el sentido común de la época 'no era un país para desarrollar tecnología'. Los ingenieros que se recibieron en el período 2003-2015 intervinieron en el desarrollo de satélites, de lanzadores satelitales, de aviones, de tecnología de fractura hidráulica, todas tecnologías del siglo XXI. Corremos el riesgo muy concreto de volver a los ’90.

Eso no se dice

Durán Barba dio instrucciones a los candidatos: “No hablen de economía”. El mismo consejo que le brindó, antes de las elecciones de 2015, a Federico Sturzenegger,: “Hablá de cualquier cosa, de tus hijos, de lo que sea, menos de la inflación”. Inocente, o sin saber que sus dichos estaban siendo registrados, el hoy Presidente del Banco Central lo contó muy suelto de cuerpo.



Peña lo dice sin ponerse colorado

"Siempre estuvimos convencidos de que somos el emergente de una ola de cambio que va mucho más allá de una elección a mitad de término"

"hay sectores que particularmente en su poder adquisitivo todavía no han recuperado lo que fue la transición del año pasado".

"todos los meses se empieza a recuperar un poco más". "La tendencia es favorable, se bajó la inflación y en las paritarias se avanzó bien"

Alpargatas no, libros tampoco

En su planta de Aguilar, Tucumán, Alpargatas hace tomar a su personal vacaciones adelantadas y lo capacitará para discontinuar las operaciones.

Esta acción se suma al cierre de su fábrica de zapatillas en Villa Mercedes, San Luis, y al fin de su línea de calzado en Florencio Varela.

Durante el año pasado, las ventas de libros en unidades tuvieron una caída de 20% de acuerdo a los datos de la Cámara Argentina del Libro (CAL), que agrupa a unas 500 editoriales locales. "En lo que va del 2017 en general la tendencia es de una caída de entre 15% y 20%", señaló Graciela Rosenberg, presidenta de la CAL y responsable del sello Lugar Editorial.

El Fondo Monetario a la derecha de Rajoy

El organismo internacional propone reducir el número de productos que tributan un IVA menor al 21%

Eechaza además la posibilidad de revalorizar las pensiones, por encima de la fórmula que las limita actualmente a un incremento de 0,25% anual.

“El elevado paro estructural es otro de los puntos débiles de la economía española. El FMI recomienda más flexibilidad y que la política laboral se adecúe a la situación específica de las distintas empresas y sectores. ... Si bien el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que ha llegado la hora de subir los salarios, el FMI se muestra más cauto y apunta que los posibles aumentos salariales deben producirse en línea con la mejora de la productividad. Y ello debe analizarse de forma individualizada.”, dice El País, de España

El FMI aconseja también que España fomente que se alargue la vida laboral e incentive los planes de pensiones privados.

Cualquier similitud con los planes del gobierno argentino es pura coincidencia.





La hora de la verdad

Macri mintió en todas sus promesas de campaña. Esta no es una afirmación partidista sino una verdad de puño. Pero ahora es Presidente y el pueblo ya sabe bien quien es y qué hace. ¿Y si Cambiemos llega a ganar las elecciones...?

Telekino macrista

-5000 Despidos

-3000 Suspensiones

-1500 Cierres de comercios

¿Y si esta semana te toca a vos?

Grageas amargas

Lula fue condenado porque existía un departamento que estaba a nombre de alguien a quien no conocía, y jamás estuvo ni un segundo en él.

De Vido tiene montones de denuncias, pero hasta ahora la justicia no le encontró nada para concenarlo. El oficialismo se juega una carta difícil tratando de echarlo de su banca en la Cámara de Diputados

“Hay problemas, pero ahora sabemos la verdad”, repiten una y otra vez los funcionarios, comparando con los desprestigiados números que difundía Guillermo Moreno. Los números del Indec son una burla para los cordobeses, dijo el gobernador de Córdoba, Schiaretti, que de kirchnerista tiene poco ¿no?

Milagro Sala está presa desde hace más de un año porque un conocido de ella le tiró huevos al actual gobernador.

A una señora le pagaron para que dijera que había tenido un hijo de Evo. Su mentira se hizo evidente y fue a dar con sus huesos a la cárcel.

Macri escuchaba ilegalmente a su cuñado. No le importó a nadie en el oficialismo ni en la justicia.

A una cuenta de Gustavo Arribas fueron a parar unas 600 lucas verdes cuyo origen no pudo explicar. Sigue siendo el jefe de los espías.

Carrió denunció que Silvia Majdalani -segunda de Arribas- la espiaba ilegalmente. ¿Alguien se preocupó?

Nunca se hizo una encuesta para saber qué porcentaje de la población vería con buenos ojos que Calcaterra fuera preso.

Nadie cuestiona al senador Carlos Menem ni como legislador ni como candidato. Está condenado a prisión y entre los delitos con los que tuvo que ver figura la voladura del pueblo de Río III, donde murió mucha gente.



La denuncia de Nisman contra Cristina fue rechazada por todos los juristas. Pero -como los famosos pollos de Mazorín- la carne podrida puede venderse una y otra vez.