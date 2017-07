Boca obliga por contrato a Ricardo Centurión a portarse bien

Dudas y más dudas. Cuando parecía que finalmente Ricardo Centurión seguiría en Boca, el episodio que el jugador protagonizó en la madrugada del domingo en un boliche de Lanús hizo que su continuidad diera un paso atrás. Ahora, el club decidió agregar algunas cláusulas al contrato que le había ofrecido, en las que se pone especial énfasis en su conducta. Y que el propio Centurión ya se habría comprometido a cumplir. ¿Esto significa que la camiseta 10 seguirá teniendo el mismo dueño que en el torneo pasado? Claro que no. Es que en el medio, y tras esta nueva polémica, Guillermo Barros Schelotto decidió mantenerse al margen de la negocia- ción. Y, como si fuera poco, el presidente Daniel Angelici aún mira con desconfianza la continuidad de Ricky y no considera necesario que Boca haga el esfuerzo por retenerlo...

El nuevo episodio de Centurión generó malestar en el cuerpo técnico, que lo esperaba en Ciudad del Este esta misma tarde para incorporarse a la pretemporada. Es que el DT, insistente desde que consiguió el título, fijó como prioridad que se lo retenga y se haga uso de la opción de compra. Lo considera un futbolista distinto. “No tengo dudas de que Boca debe hacer una inversión por Ricardo, pero ya fui claro con él cuando nos juntamos y no podemos volver a hablar de un tema extrafutbolístico”, le contó el Mellizo a Clarín unos días después del título. Eso le repitió a Angelici en cada reunión que mantuvieron y de nuevo cuando Centurión ya estaba en Italia para firmar su vínculo con Genoa. Un llamado de Guillermo terminó por convencer a las partes de que Boca lo necesitaba.

El fin de semana, con este nuevo escenario, Angelici habló con Guillermo. Esta vez, en la voz del DT no se oyó la misma fuerza. ¿Porque duda de su mirada sobre Centurión? No. Lo sigue considerando vital, pero en el cuerpo técnico empezó a generar hartazgo su constante aparición en hechos ajenos a la pelota. Y el Mellizo ya decidió callar. Más: también molestó que con el resto de sus compañeros de pretemporada, él hubiera estado 72 horas en Buenos Aires y las utilizara para salir y exponerse. “Ya sabe que lo van a buscar, haga algo o no, y otra vez cayó. Ni siquiera firmó el contrato y otra vez tuvo un problema; ahora define el presidente”, le contaron a Clarín desde el club.

Ayer, la reunión entre Angelici y Junior Mazzoni, representante de Centurión en Casa Amarilla duró minutos. Molesto, el presidente (nunca estuvo convencido de hacer una inversión en un futbolista al que considera una apuesta riesgosa) le hizo la propuesta formal al agente, con un vínculo por tres años y una renovación automática por doce meses más. Allí no hay cláusulas de restricción, pero sí están contemplados algunos ítems que se adecuan al Reglamento de conducta y ética del club, por los que Boca podría multar económicamente al futbolista. Algo que ya se hizo con Centurión hace meses y también con Jonathan Silva y Juan Insaurralde cuando se tomaron a golpes de puño en la práctica. Vale la aclaración: al ser una relación laboral, en los contratos privados el club y el jugador pueden pautar cláusulas, pero en caso de conflicto el que debe resolver si son válidas es un juez. El otro punto clave tiene que ver con la decisión de Boca de poder ejecutar una rescisión sin tener que pagar por la salida, siempre que incurra en un hecho que perjudique la imagen del club o que interfiera con el desarrollo deportivo del mismo. El jugador ya aceptó todo esto. Pero el que tiene la última palabra es Angelici, que hoy se comunicará con el representante de Ricky. ¿Se cerrará el pase o las dudas del presidente pesarán más?

“Ya le pusimos multas económicas y no cambió nada. Lo único que podemos hacer es estarle encima y darle la 10 de Boca”, contó un directivo. Otros, en cambio, fueron tajantes: “Con él nos compramos una bomba de tiempo que vale 5 millones de dólares”. El DT sólo intercambió palabras con el futbolista y le sugirió que acepte todo lo que se le propone. Cualquier cuestionamiento a lo que se le ofrece puede desencadenar que Angelici desista de su contratación. El plantel, que se entrena en Ciudad del Este a las órdenes de Javier Valdecantos, se mantiene al margen.

Hoy, por lo pronto, habrá un encuentro entre el presidente y Centurión. Mañana, Angelici viajará a Paraguay. ¿Irá sólo o llevará con él al viejo anhelo de Guillermo?