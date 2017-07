Qué dicen en la Casa Rosada sobre la suba del dólar

Los técnicos aseguran que no están preocupados. Pero quienes tienen mirada más política dicen que en campaña debería estar más controlado.

Los técnicos del Gobierno buscan llevar tranquilidad sobre la disparada del dólar. Insisten Los en que no tiene impacto económico. Dicen, incluso, que no afectará el nivel de precios, que no habrá suba inflacionaria por el alza del tipo de cambio. Pero los funcionarios que están al frente de la campaña electoral añaden otra perspectiva: reclaman que el Banco Central controle las disparadas.

-¿Les preocupa esta nueva disparada del dólar?, preguntó Clarínen la Jefatura de Gabinete, a uno de los máximos responsables de la gestión económica. "No, no tiene efecto negativo", fue la respuesta.

-¿Por qué no tiene efecto negativo?, fue entonces la siguiente pregunta.

- Es que si nos corremos de la coyuntura, la mayor dificultad de nuestro programa es la presión por la apreciación cambiaria.Nuestro éxito nos empujará a una apreciación cambiaria. Entonces cuando menos apreciado esté, bienvenido sea".

¿Cómo debe entenderse ese planteo? Es que el Gobierno plantea que financia el "gradualismo" del ajuste fiscal con créditos, mayormente externos. Eso genera un flujo permanente de divisas en el mercado: cada crédito que toma el Estado, pero también los que consiguen provincias y empresas, se liquida en el Banco Central y aumenta la oferta. Así, en este escenario, dicen los funcionarios, el tipo de cambio en la Argentina tiende a la baja,

-¿Pero no temen que la suba del dólar ponga presión sobre la inflación?, fue la siguiente pregunta al alto funcionario de la Casa Rosada. "Si, es cierto, pone alguna presión sobre los precios, pero con una inflación del 22% y bajando como estamos en este momento, estamos cómodos. Y preferimos no generar burbujas de una baja inflación provocadas por un atraso de tipo de cambio, como tantas veces hubo en el país. Hoy tenemos una estabilidad con crecimiento que no está basada en ningún ancla. Ni ancla de tarifas, ni de salarios, ni de tipo de cambio.

En el ministerio de Hacienda, en tanto, también intentan llevar tranquilidad sobre el tema. "Si no nos volvemos locos cuando el dólar baja, no tenemos que volvernos locos cuando el dólar sube", señalan voceros de Nicolás Dujovne por estas horas. Para ellos tampoco debiera haber impacto inflacionario por la disparada cambiaria.

Sin embargo, en las áreas más políticas del Gobierno, la visión es diferente. "Un dólar que sube en medio de la campaña no es una buena noticia", dice otro alto funcionario, también con despacho en la Casa Rosada, y hombre clave en la estrategia electoral.

"Tampoco era una buena noticia un dólar quieto, porque alimentaba la bicicleta financiera", agrega el mismo funcionario, que tiene larga trayectoria también en roles económicos.

"Para mí lo ideal es que ahora bajara un poco, y eso se hace con una intervención del Banco Central", añadió.

Desde su punto de vista, el tipo de cambio tiene libre flotación, "pero es una flotación sucia, y tiene que ver con esto, con intervenciones cada tanto", añade. "Lo que yo digo es que en un contexto electoral siempre hay turbulencias en el tipo de cambio, y por eso hay que intervenir, para calmarlas".

Fuente: Clarin

En esa línea, el funcionario agrega que "no estamos ante una estampida del dólar ni mucho menos; no es verdad como dicen que el dólar está atrasado como acusan algunos, que nos criticaban por eso; tenemos el ciclo productivo adaptándose a este nivel de tipo de cambio. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en tiempo de elecciones, hay que salir a moderar las subas".