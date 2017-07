"LOS POLAQUITOS"

Casos como el del llamado “Polaquito”, cada tanto aparecen en la portada de los diversos medios de comunicación en nuestro país, al igual que en otras partes del mundo, siempre que sean “noticia fresca”, a falta de alguna más espectacular.

A lo largo de varias décadas, este tipo de casos ha llevado a innumerables opinólogos a cargarle las tintas a los gobiernos de turno, sin ahondar en un problema que no se perfila como coyuntural o privativo de una tendencia política y social determinada, sino que, por el contrario, a ido cobrando más importancia con el paso de los años, hasta transformarse en un verdadero problema que obliga estudiosos y especialistas a tomarlo como un verdadero desafío, dejando de lado todo lo que tenga que ver con el oportunismo político o la sobredimensión periodística y comunicacional tendenciosa y de tinte amarillista que tan bien conoce la sociedad, especialmente en épocas pre electorales.

El problema está instalado en nuestra sociedad de manera definitiva. Ya no se trata de simples casos aislados y, lo peor de todo, es que el panorama se torna cada vez más sombrío y desalentador.

Siendo así, existe una gran preocupación por las conductas problemáticas adolescentes, tanto por el daño que hacen a otros o al conjunto de la sociedad, como por el riesgo que suponen para los propios adolescentes. Entre los factores explicativos de estos comportamientos están los relacionados con la vinculación social. Por ejemplo, las relaciones con la familia. Los factores de riesgo y protección no indican causalidad, sino que constituyen condiciones, en este caso del entorno familiar, que predicen una mayor o menor probabilidad de desarrollar un comportamiento. Entre las dificultades que tiene el estudio de los factores están: que es difícil saber si un determinado factor es indicador de una conducta problemática o es una posible causa de la misma; y que es difícil distinguir los efectos de un factor cuando en realidad los factores interactúan entre sí incrementando la vulnerabilidad o la resistencia a ciertas condiciones de riesgo.

Un estudio mediante autoinforme ha permitido aventurar un posible perfil de adolescente implicado en conductas problemáticas: varón, nivel de estudios más bien alto, estudia y trabaja, de familia monoparental, pasa tiempo libre con amigos pero recibe poco apoyo de ellos y sus padres no saben dónde va cuando sale. Uno de los datos relevantes encontrados en este estudio es la existencia de un control familiar mínimo sobre las conductas adolescentes estudiadas. La familia sólo detecta algunas transgresiones contra la propiedad y las conductas violentas y problemáticas, y la policía parece más efectiva ante las drogas y las conductas delictivas. En general, el control no llega al 10% de las conductas estudiadas y admitidas por los jóvenes.

La mayoría de los estudios realizados coinciden en señalar que un mal control de los padres sobre qué están haciendo sus hijos, dónde y con quién, está relacionado con diversos comportamientos de riesgo de los adolescentes, como la delincuencia, las drogas o el mal rendimiento académico. Aunque algunos autores apuntan a que más que el control, la variable clave es la comunicación con los padres. Los padres pueden controlar a sus hijos si saben donde están, y lo saben si sus hijos se lo cuentan. El control y la supervisión están en función más del flujo de comunicación del joven hacia el progenitor, que en función de si éste toma la iniciativa y busca información sobre las actividades del adolescente. De ahí la importancia de establecer buenos cauces de comunicación padres-adolescente para prevenir determinados comportamientos.

En el caso concreto de la delincuencia juvenil, las variables familiares consideradas factores de riesgo son: los conflictos familiares; padres delincuentes, crueles, negligentes, castigadores, con débil supervisión del hijo y disciplina errática; que no perciben la conducta desviada del hijo o son ineficaces para cortarla; que son propensos a dar refuerzos positivos a la conducta desviada del hijo. También se consideran factores de riesgo, aunque con una menor consistencia: el tamaño grande de las familias y la pobreza.

En el consumo adolescente de drogas se ha comprobado que uno de los predictores más poderosos de consumo es el mantener vínculos más estrechos con los amigos que con la familia, amigos que consumen drogas, que hablan mucho sobre ellas y que muestran actitudes favorables o permisivas hacia las mismas. El papel de la familia, sin embargo, no parece que sea un factor determinante del consumo de drogas por el adolescente. Se ha encontrado correlación, pero no en todos los estudios, entre el consumo adolescente de drogas y ciertas características familiares como el nivel social alto, la conflictividad familiar (padres separados, familia monoparental…), la permisividad familiar, la falta de apoyo familiar y el abuso físico.

En una muestra llevada a cabo en el año 2003, esto es hace ya casi 15 años, se confirmaba que las variables familiares que pronostican de forma significativa el consumo de drogas durante la adolescencia son la existencia de conflictos familiares, una pobre comunicación familiar, el consumo familiar y un estilo educativo parental permisivo. Curiosamente, se ha visto también que la existencia en el seno de la familia de normas explícitas con respecto al uso de drogas distintas al alcohol o al tabaco son predictores de un mayor riesgo de consumo de alcohol y tabaco, ya que el adolescente puede interpretar que este tipo de drogas (alcohol y tabaco) son menos peligrosas al no ser expresamente rechazadas por sus padres.

Como factores protectores familiares relacionados con un bajo índice de consumo de drogas, conductas antisociales y violencia durante la adolescencia están entre otros: avisar cuando salen sobre dónde van, con quién van y qué van a hacer, tener un límite para volver por la noche, llevarse bien con el padre y con la madre, hacer cosas divertidas dentro del contexto familiar, ser escuchados por los padres y tomar parte en la toma de decisiones, ser elogiados y reforzados por los padres, y percibir el interés que sus conductas despiertan en sus progenitores. Otros estudios ya habían confirmado la influencia de variables familiares como factores protectores del consumo de drogas: la cohesión familiar, la comunicación y el apoyo de los padres, la relación positiva, los vínculos afectivos estrechos, el establecimiento de normas, el acuerdo de los padres en temas educativos, la actitud no permisiva de los padres respecto al consumo de drogas y la desaprobación familiar del uso de las mismas. Factores que se ha comprobado que se pueden optimizar mediante la mejora de las habilidades educativas de los padres.

Por último, señalar que los efectos del divorcio sobre los hijos adolescentes no están nada claros. Se han encontrado efectos negativos como el aumento del riesgo de trastornos emocionales y de conductas problemáticas, pero también que el divorcio no es necesariamente una experiencia negativa para los adolescentes, si le ayuda a la liberación de un conflicto constantes y le aporta mayor autonomía y responsabilidad en la familia. De hecho la mayoría de los adolescentes muestran un buen ajuste psicológico después de los dos primeros años de la separación de los padres. Aunque el divorcio siempre es una experiencia estresante, las reacciones adversas son temporales, especialmente entre los adolescentes que previamente estaban bien adaptados y son capaces de mantener el contacto con ambos padres sin tener que forcejear con lealtades divididas. La falta de resultados consistentes hace pensar que son necesarios más estudios longitudinales sobre esta cuestión, y que los perfiles evolutivos de los adolescentes después del divorcio de los padres pueden ser muy diferentes en función de múltiples variables relacionadas con el adolescente, con los padres y con el propio proceso de separación. El que los padres divorciados vuelvan a casarse y reconstruyan la familia tampoco tiene necesariamente un efecto negativo sobre el adolescente. Puede ocurrir incluso que los adolescentes de familias reconstruidas puedan encontrarse mejor que los hijos de padres divorciados cuando el que tiene la custodia no se vuelve a casar.

Como se puede apreciar, en base a este tipo de estudios basados en datos concretos y de índole netamente cientificista, las conductas anti sociales y el consumo de drogas, por parte de adolescentes, no se circunscribe únicamente a estratos sociales bajos o a grados de marginalidad extremos. Este tipo de conductas conflictivas se aprecian en todo el amplio espectro social. Asimismo, no son producto de un determinado tipo de política llevada a cabo por un específico ideario, sino que más bien se lo puede relacionar con la falta de una buena educación a lo largo de un período prolongado de tiempo, educación que no sólo debería estar orientada de manera unidireccional hacía el adolescente, sino que también se la tendría que direccionar hacia los padres en especial y a la familia toda en particular, sin olvidar, claro está, a la sociedad que es el contenedor de todos y cada uno de los individuos que en ella se mueven.

Dejar de tratar los problemas, como el del ya mencionado “Polaquito”, de la manera rimbombante y efectista como hoy se hace, y estudiarlos de forma seria y con la mayor cantidad de datos que puedan obtenerse, es el mejor método para dar con una solución efectiva, coherente, de alcance general, para tantos “Polaquitos” que existen en nuestras sociedades pero que no llegan a ser portada en los medios masivos de comunicación, sino solamente, en la inmensa mayoría de los casos, simples estadísticas. Es decir, un número, un parámetro, un dato y no mucho más que eso.