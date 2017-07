Putin cambia a su embajador en Washington, figura clave de la trama rusa

Moscú retira del juego a su hombre en Washington. Sergéi Kislyak, el personaje más misterioso y ubicuo de la trama rusa, abandona la Embajada. Tras casi 10 años en el puesto, este diplomático algo rechoncho y extremadamente educado regresa a su tierra en un momento crucial de las relaciones y con un interrogante que le perseguirá hasta el fin de sus días. ¿Cuál fue su papel en el caso? Nadie tiene aún la respuesta, pero jefe de una operación secreta o simple embajador, atrás deja un escándalo que amenaza con arrasar la Casa Blanca. El sueño de cualquier espía.



Su salida fue comunicada escuetamente en la cuenta de Twitter de la Embajada como un "fin de misión". Su sucesor no ha sido designado aunque se especula con Anatoly Antonov, antiguo viceministro de Asuntos Exteriores.

Ambassador S.Kislyak has concluded his assignment in Washington, DC

Minister-Counselor D.Gonchar will act as Chargé d'Affaires ad interim🇷🇺 pic.twitter.com/180FfyQvXK