Varios heridos tras un ataque con una motosierra en Suiza

Cinco personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras ser atacadas este lunes por un hombre con una motosierra en la localidad suiza de Schaffhaussen, situada en el norte del país y muy cerca de la frontera alemana. La agresión se ha producido por la mañana cerca de un edificio de oficinas situado en el centro histórico de esta población de unos 35.000 habitantes. El sospechoso —al que la policía considera "muy peligroso" se ha dado a la fuga. La policía local ha asegurado en un comunicado que la agresión no ha sido un acto terrorista, según informa Reuters.



Las alarmas han saltado a las 10.39 horas. Desde entonces, continúa en marcha un operativo de búsqueda para capturar al sospechoso que ha sido descrito como un hombre de 1,90 con calvicie incipiente y aspecto descuidado. Los agentes creen que se ha dado a la fuga en una furgoneta Volkswaggen Caddy con placas suizas. Las autoridades han pedido a la población que tengan cuidado con él supuesto agresor y recomiendan no acercarse a la zona de búsqueda. Según testigos, se ha acordonado el casco histórico de la ciudad.

Según el periódico en alemán Blick, que cita al administrador de un comercio, el hombre habría arremetido contra los viandantes armado con una motosierra. Los transeúntes y habitantes del barrio han tenido que salir de los comercios y de sus casas para que la policía rastree el lugar, según agrega el periódico. En la zona hay una numerosas patrullas de policía, además de los servicios de emergencia y varios helicópteros, según ha declarado la portavoz policial Cindy Beer a Swissinfo.

#BreakingNews Five people injured in #swiss town of #Schaffhausen #Switzerland in attack by unidentified man, police says pic.twitter.com/DXlQYAVt4f