La China Suárez confirmó que está embarazada

La China Suárez confirmó en una entrevista en vivo que está embarazada. "No cumplí los 3 meses todavía. Uno espera hasta los 3 meses por un tema médico. Pero todo el mundo me pregunta y no quiero mentir", dijo, en el programa Ponele la firma.

Y contó que su hija, Rufina, percibió enseguida lo que pasaba. Estaban en Uruguay y la nena le dijo: "Mamá, vos tenés un bebé en la panza".

"Yo la miré y le dije 'Rufi, ¿estás segura de que no es comida? Acabamos de comer'. 'No, mamá, tenés un bebé en la panza, es obvio'. Y se emocionó como una abuela, es muy loco. No reaccionó como una nena. Me habló como si yo fuera la chiquitita y ella la adulta", contó.

Reveló luego que con Benjamín Vicuña estaban buscando el bebé y que cuando se lo contó al actor se quedó helado. "Se dio cuando se tenía que dar, llegó en un muy buen momento", aseguró, y comentó que todavía no tiene ningún nombre en mente.

Para sorpresa de todos, reveló además que planea casarse pronto con su pareja, aunque todavía no tienen fecha confirmada. Puede ser antes o después del parto.