Ivana Nadal contó qué le gustaría estudiar cuando termine el secundario

Ivana Nadal estuvo en varios programas relacionados con el mundo del deporte. Tuvo un exitoso paso por Tyc Sports y ahora está encaminada en un nuevo desafío en Arroban Fútbol Show, el ciclo que llevará al frente en FWTV.

La hermosa morocha dio una entrevista para Clarín y sorprendió al contar que no quiere saber nada con el periodismo deportivo, ya que no tiene una pasión alocada por el fútbol. “Tengo muchas ganas de estudiar psicología, pero todavía tengo que terminar la secundaria”, dijo.

Ivana a sus 26 años, no se avergüenza de decir que le quedan materias pendientes del colegio ya que comenzó a trabajar desde muy chica y tuvo que dejarlo.

“Mi familia jamás me apoyó en esto, pero apenas cumplí 18 no me podían frenar de ningún lado. Estaba en esa. Y hace un par de meses, me puse las pilas y dije: ‘lo quiero terminar’. Porque quiero estudiar psicología y porque es algo que hay que hacer. No sabés lo que es tener que agarrar física ahora. Me quiero matar. No entiendo nada, es horrible”, agregó Ivana.