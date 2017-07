Economía, además de inseguridad: Massa no suelta la presa

Desde su Centro de Estudios Nueva Mayoría, Rosendo Fraga deslizó una descripción importante a favor de la polarización:

"A menos de un mes de las PASO se ha tomado conciencia sobre la importancia que tiene esta elección de medio mandato. De las siete presidenciales realizadas a partir de 1983, en seis de ellas, la elección previa al fin de mandato anticipó la derrota o victoria de quien gobernaba en la presidencial siguiente. En una visión más larga, los cuatro presidentes no-peronistas electos antes que Macri desde el 17 de octubre de 1945, (Frondizi, Illia, Alfonsín y De la Rúa) todos entraron en crisis tras perder la elección en la provincia de Buenos Aires y tuvieron problemas de gobernabilidad después. Es por ello que ganar o perder la provincia de Buenos Aires, es ganar o perder la elección nacional. No sólo porque este distrito es el 40% de los votos, sino porque el efecto de la elección se nacionaliza.

Tomando las últimas cuatro elecciones de medio mandato, el triunfo de Duhalde para senador en 1999 en esta provincia, el de Cristina Kirchner en 2005 para el mismo cargo y distrito, el de Narváez para diputado nacional en 2009 y el de Massa en 2013 definieron el efecto nacional, más allá de la suma nacional de votos, que fue a favor del gobierno nacional en las dos primeras y en contra en las dos últimas. Ello explica porqué la elección es importante, aunque no está en juego el control del Congreso, ya que aún haciendo una buena elección, el oficialismo seguirá necesitando negociar con sectores del peronismo para lograr acuerdos en el Congreso. El intento de neutralizar el efecto de un triunfo de Cristina en Buenos Aires, argumentando que Cambiemos tiene más votos que ella a nivel nacional o que esta fuerza ha ganado algunos legisladores, fue intentado por el Kirchnerismo cuando Narváez y Massa ganaron en Buenos Aires, pero no funcionó, no siendo eficaz para neutralizar el “efecto derrota” del entonces oficialismo nacional. (...)".

Sin embargo, la polarización tiene un límite: la economía. Nadie está obligado a votar contra sus propios intereses. O contra lo que percibe son sus propios intereses. Y la economía de Mauricio Macri es un condicionante tan abrumador como el fantasma de Cristina Fernández de Kirchner, que provocó el inicio de todos los males, para muchos electores.

El desastre K + la impericia M: esa es la ventana de oportunidad a la que se aferra Sergio Massa, el 3ro. en discordia ya que Florencio Randazzo se ha revelado como un auténtico bluff.

3 consignas de Sergio Massa durante el fin de semana

> "La desilusión del cambio que no fue, invade a millones de argentinos".

> "Nosotros somos la mejor oposición y la alternativa para marcarle el rumbo al gobierno y para frenar el ajuste".

> "Con el voto le podemos decir al Gobierno que deje de privilegiar a los ricos y mire a los laburantes, a los jubilados y a la clase media".

A esto se agrega la de su mujer, Malena, desde Luján:

> "La gente no está polarizada, tiene hambre, está triste y muy desilusionada por un Gobierno que no cumplió con nada de lo que prometió”.

Sergio Massa ya había anticipado en La Mirada (Canal 26), su decisión deinsistir con avanzar sobre una porción del electorado que Cambiemos cree propio pero que no es propio sino flotante, y que se encuentra desilusionado porque votó a Mauricio Macri para que cambiara la economía de CFK, y esto no ha ocurrido. La mayoría de las personas vota por su bienestar económico, y es una tragedia para quienes no lo entienden o subestiman.



Interesante regresar a Rosendo Fraga:

"(...) Con estos antecedentes, ganar por un voto la provincia de Buenos Aires, será ganar la elección nacional. No son antecedentes que permitan un pronóstico matemático hacia el futuro, pero sí determinan percepciones políticas. Si la lista de Cambiemos encabezada por Esteban Bullrich gana, comenzará a percibirse a Mauricio Macri como un Presidente de ocho años y si pierde, como uno de cuatro, aunque las cosas después puedan ser distintas. (...)

Cuatro meses atrás, manifestó que en esta elección se juega “su éxito o su fracaso”. Es una suerte de apuesta al todo o nada. En febrero, la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que se podía perder la elección en la provincia y que si ello sucedía no iba a estar en riesgo la gobernabilidad. Esta visión, duró como estrategia sólo un día, ya que debió alinearse con la estrategia nacional centrada en “polarizar” la elección contra el Kirchnerismo. Pero la irrupción de la Cristina en la puja electoral ha sumado dudas sobre el rumbo económico.

Han sido varias y coincidentes en los últimos tres meses, las señales políticas y económicas provenientes del exterior, sobre la importancia que adjudican a esta elección. Una semana antes que el Presidente viajara a Tokio, el Embajador de Japón en Buenos Aires dijo que los inversores de su país esperaban la definición de la elección legislativa para tomar decisiones. Hace dos meses, los embajadores de Alemania, Francia e Italia ante nuestro país, en un seminario sobre la UE y Argentina plantearon en forma coincidente, que los inversores de sus países temían un retorno del populismo en Argentina.

No hay embajador de EE.UU. en funciones, pero el último que ejerció ese cargo, Noah Mamet, dijo al mismo tiempo que los inversores estadounidenses esperan las definiciones políticas de la elección para tomar decisiones. Lo mismo dijo sobre la importancia de la elección, el Editor para América Latina del Financial Times, uno de los diarios más importantes del mundo en materia de negocios. La decisión adoptada el 20 de junio por un banco de inversión (Morgan Stanley) de postergar la elevación de Argentina, de mercado de frontera a mercado emergente por un año, tuvo la misma argumentación: esperar para verificar cuán sustentables son en el tiempo los cambios de política económica de esta administración. La semana pasada, el titular del Banco J.P. Morgan en Argentina -el mayor colocador de títulos argentinos- dijo que los inversores ven la elección “como un referéndum”, es decir como un sí o un no respecto al gobierno de Macri. (...)".

Por lo tanto es necesario preguntarse qué es lo importante que se juega en los comicios. Por cierto que no es la corrupción ni la transparencia, que son las banderas elegidas por Cambiemos. Es la economía, el bienestar, el dinero en el bolsillo, sin duda alguna.

Ahí ha enfocado Massa su campaña, intentando polarizar con CFK, quien también eligió la economía pero por motivos diferentes.

CFK reivindica su 'modelo' redistribucionista, incapaz de movilizar a la inversión privada, basada exclusivamente en el gasto público.

Massa hace lo que debería concretar Macri: defender la alternativa, reivindicar a la clase media, explicar cómo recomponer el consumo privado sin depende exclusivamente del gasto público.

Y, luego de reivindicar las promesas de Macri en 2015, reprocharle lo incumplido.

Durante la ceremonia de inauguración del Polideportivo N°8 de San Fernando, acompañado del intendente local, Luis Andreotti, Massa manifestó: "Ojalá el gobierno entienda que regalarle impuestos a los fondos internacionales, a las mineras, a los bancos, a los que timbean, si esa plata la cobra en impuestos la puede invertir en esto, en generar infraestructuras de inclusión que saque a los pibes de la esquina y de la droga, y que los pongan en su barrio con un profe a compartir, a jugar a la pelota, a sentirse parte de una sociedad que los incluye. El Estado que hay que construir es un Estado presente, activo".



En un aval al dueño de casa, Andreotti: "Hay una oposición gobernando algunas ciudades que está haciendo lo que el gobierno nacional no hace, que es incluir. El gobierno está empujando todos los días gente a la pobreza, el desempleo, a la informalidad. Es importante que la gente siga acompañando lo que ve: los túneles, los polideportivos, los centros de salud, los pavimentos, las urbanizaciones, las plazas nuevas, los patrulleros, las cámaras de seguridad y mucho más. Lo que siento es el orgullo de ver que Luis (Andreotti) hizo más de lo que prometió, frente a un gobierno nacional que prometió que iba a mantener el Fútbol para Todos y el mes que viene tenemos que pagar 300 pesos para ver los partidos, que iba a eliminar el impuesto a la ganancias y todos seguimos pagándolo; que no iba a recortar los subsidios y hoy las tarifas están destruyendo hogares, PyMEs y comercios; que iba a generar empleo y perdimos 150 mil puestos de trabajo. La desilusión del cambio que no fue invade a millones de argentinos".



Y concluyó: "Duele ver la Argentina con un Gobierno que le cobra impuestos al que come; duele ver la Argentina con un Gobierno que le cobra impuestos al que se enferma cuando va a comprar remedios; duele ver a la Argentina que le cobra impuestos al que trabaja por hacer horas extra; y duele ver que ese mismo Gobierno a los que ponen la plata en los bancos, a los que traen la plata para especular o se roban nuestros recursos naturales, no les quiere cobrar impuestos. Para que empiecen a pagar los que tienen que pagar y para que dejen de pagar los que hoy ya no pueden hacerlo por el ajuste del Gobierno que los está empobreciendo cada día más".



Antes, en el salón de la Asociación Comercial e Industrial de Morón(ACIM), Massa presentó “Bajemos los Precios”, o sea el objetivo bajar los precios de 11 productos de la canasta básica, mediante la eliminación del IVA, y penalizaciones a prácticas abusivas.

Él dijo: "La Argentina necesita fortalecer el poder de compra de la gente, y para ello la rebaja en el IVA y en los impuestos en general es fundamental. Proponemos usar los recursos que ya tenemos en el presupuesto general: el Gobierno cuenta con 22 mil millones de pesos disponibles en el presupuesto nacional que significan rebaja de IVA a medicamentos, rebaja de IVA en los 11 productos de la canasta básica, rebaja en las tarifas de luz y gas que hoy están desbordando las cuentas de miles de familias argentinas".



Y añadió: "Creemos que sería muy importante que el Gobierno entienda que bajar el IVA en los alimentos, medicamentos y tarifa de luz y gas es poner en marcha nuestro comercio y nuestra pequeña empresa, devolverle al trabajador capacidad de compra, de gastar, que hoy está muy restringida. Necesitamos que se entienda que este es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, que no tiene que ver con las próximas elecciones sino con el poder de compra de la gente".



También remarcó: "Con el voto podemos cambiar la agenda económica de la Argentina; con el voto le podemos decir al Gobierno que deje de privilegiar a las grandes empresas y le empiece a prestar atención a la clase media; con el voto le podemos decir al Gobierno que deje de privilegiar a los más ricos y mire a los laburantes, a los jubilados y a la clase media. Eso podemos hacerlo construyendo una agenda propositiva sin que eso signifique volver al pasado, volver a la violencia y a la corrupción".

Durante su visita al Comedor San Francisco de Sales en el barrio Mitre, partido bonaerense de San Miguel, aseguró: “Es una vergüenza que los más pobres sientan que están condenados a mendigar planes, cuando la responsabilidad de quienes gobiernan es la de generar trabajo digno. La pelea que hay que dar es que la gente no tenga que depender de un plan social sino que tengan la oportunidad de tener un trabajo”.



También: “La pelea por el trabajo es la verdadera pelea que necesita la Argentina. Hay mucha gente desocupada con tarifas de servicios que les están destruyendo el día a día, con las garrafas a $250, con boletas de gas de 12 mil pesos, de luz de 14 mil pesos y con la preocupación y la angustia de que la plata no alcanza”.



Además: “Nos preocupa mucho la situación de abandono en la que viven millones de argentinos que no tienen salita de atención médica, que no tienen la escuela en condiciones en el barrio, que no tienen cloacas ni agua, pero sobre todo, que encima de no tener trabajo, no pueden caminar tranquilos por la calle. La pelea que hay que dar es para que no tengan que depender de un plan social, que tengan la oportunidad de tener un trabajo. Esa es la mejor forma de construir un lugar en la sociedad y un futuro. Un hombre muy sabio decía que hay una sola clase de hombres, que es la de quienes trabajan. Me parece que hay que tener en cuenta el relato casi entre lágrimas de una señora que nos decía que no quieren dádivas, que no quieren que les regalen nada, quieren trabajar.”.

Por última vez, hay que volver a Rosendo Fraga:

"(...) A minutos del cierre de listas, fracasó en 2013 el intento de construir un gran frente anti-K, con Massa, Macri, Scioli y Narváez. Al final sólo los dos primeros integraron esta alianza. El tercero se mantuvo en las filas kirchneristas y el último compitió por su lado. En las PASO, Massa obtuvo 36% e Insaurralde 30%. En las elecciones, el primero llegó al 44% y el segundo sólo subió al 32%. La diferencia a favor del primero, que en las primarias fue de 6 puntos en la elección llegó a 12. Los dos primeros sumaron 65% en las PASO y 76% en la elección que fue dos meses después. Se acentuó la polarización y la reasignación de votos de las terceras fuerzas, fue más a favor del primero que el segundo. No es un pronóstico, pero sí un precedente a tener en cuenta.

Pero los escenarios pueden ser diferentes. Hay quienes piensan que un triunfo de Cristina el 13 de agosto, puede beneficiarla con el “efecto ganador”, como le sucediera a Massa tres años atrás. Pero también un primer lugar de ella podría generar un “efecto temor”, que beneficiará a Cambiemos. Pero un triunfo de Cristina por un voto en las PASO, generaría tensiones en los mercados, más allá de las diferentes conjeturas políticas que se generarían. La imagen de la ex Presidente ganando el 22 de octubre y esa misma noche lanzando “Cristina 2019”, es el fantasma que acentúa le significación de la elección. (...)".

¿Cómo sobrevivir a eso?, es la pregunta para Massa. Al parecer la cuestión ya no serían las PASO sino las post PASO, el día después.

Esto quiere decir, probablemente, que Cambiemos da por perdida su teoría de que podría quitarle a Massa votos en las PASO.

Daniel Arroyo, uno de los más cercanos a Massa, afirma: "Somos una fuerza que trabaja en el límite. En 2015 nos dieron por muertos y, sin embargo, nos recuperamos. Vayamos a las PASO y luego vemos".

Como complemento, reflejando el enfoque de Massa, su mujer Malena, quien en el Centro de Jubilados de Open Door, Luján, dijo: "Para nosotros no hay ninguna polarización. La gente no está polarizada, tiene hambre, está triste, desilusionada por un Gobierno que no cumplió nada de lo que prometió. Hoy, los principales problemas de la Argentina son la inseguridad y la economía. Si las madres no saben si pueden darle de comer a sus hijos, lo único que se logra es un pueblo infeliz, y nos prometieron todo lo contrario".

Y agregó: "El Gobierno se quedó cómodo en la grieta. Frente a la inflación que es imparable, frente a un rumbo económico que es incierto, no hicieron nada y lejos se está de terminar con la pobreza. Tenemos que cerrar la verdadera grieta, que es social, entre pobres y ricos".