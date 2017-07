Los 2 abortos de la economía 2017

Aborto Nº1

La inflación no se desinfla tal como se necesita

> "(...) Actualmente, el proceso des inflacionario está abortado. En este marco, se descarta por completo que haya baja de tasa de interés en el cortísimo o plazo. La discusión del cortísimo plazo pasa por si el BCRA sube la tasa todo lo que es necesario, o por el contrario sigue siendo parsimonioso y la sube sólo “un poco”. En el primer escenario la inflación bajará. Por el contrario, en el segundo la inflación “quedará” aproximadamente donde está ahora. Claramente, en el primer escenario se retornaría al sendero des inflacionario con chances de baja de tasas hacia comienzos de 2018. Por el contrario, en el segundo escenario no se volvería al sendero des inflacionario y la baja de tasas tardaría más tiempo. O inclusive, habría que subir las tasas más, y más adelante. (...)":

> "(...) ¿Qué quiere decir que el proceso inflacionario está abortado? Qué hace más de medio año que la inflación perdió su tendencia declinante y dejó de bajar, alejándonos de la posibilidad de cumplir la meta de inflación 2017 (techo de +17% y piso de +12%). Y no es lo mismo cumplir que no cumplir la meta. Su cumplimiento construye credibilidad y reputación, lo cual robustece al sistema de metas de inflación aumentando la probabilidad que se cumplan las metas de 2018/2019. Por el contrario, no honrar la meta, que es una institución de la República, genera lo opuesto. (...)".

> "(...) La inflación dejó de bajar porque la política monetaria pasó de contractiva (hasta octubre’16) a expansiva (desde noviembre’16) cuando el BCRA relajó la política monetaria más de la cuenta, bajando la tasa de referencia -200 puntos básicos. En este sentido, el manual del Banquero Central recomienda que, ante un error de sobre relajación (baja de tasa) de la política monetaria, hay que aplicar una corrección (suba de tasa) que más que compense el relajamiento previo (equivocado) para evitar que el proceso de desinflación se aborte. Pero el problema fue que el BCRA no siguió el manual de política monetaria y endureció su política menos (+125 puntos básicos) de lo necesario. (...)".

> "(...) Sin embargo, creemos muy poco probable que el BCRA suba la tasa de interés todo lo que sea necesario para eliminar el sobrante de pesos. No obstante, pensamos que sí hay chances que el BCRA suba “un poco” más las tasas (principalmente LEBACs en el mercado secundario). En este escenario, la inflación “quedaría” en torno +1,3% mensual (los relevamientos preliminares del IPC E&R están dando +1,8% para julio’17) y a fin de año el aumento del nivel general de precios ascendería a +21,3% interanual (Escenario “regular”). Sin embargo, no se puede descartar por completo que el BCRA no haga nada, la política monetaria expansiva prosiga y/o se acreciente la caída de la demanda de dinero con el ciclo electoral. Lamentablemente, si se diera este último escenario la inflación se aceleraría y el incumplimiento de la meta sería mayor (Escenario “malo”). (...").



Aborto Nº2

El crecimiento está muy muy muy lejano

> "(...) ¿Hay que descontar un escenario a futuro en el cuál Argentina vuelve al sendero del crecimiento económico? Contestar esta pregunta es relevante. ¿Por qué? Porque volver al sendero del crecimiento es una oportunidad para las empresas de ganar más dinero a futuro. En este marco, si se volviera a crecer, las empresas deberían invertir para estar preparadas para producir más en el futuro. Por el contrario, si fuera poco probable volver a crecer, las empresas deberían asumir planes de negocios cautelosos, tendientes más a “cuidar” y maximizar lo que “ya se tiene” en lugar de encarar planes expansivos. De acuerdo con nuestra visión, es muy prematuro descontar para los próximos años un escenario de crecimiento económico. Una cosa es nivel de actividad, y otra cosa muy diferente es crecimiento económico. El nivel de actividad es una foto, mientras que el crecimiento económico es una película. (...)".

> "(...) En Argentina el proceso de crecimiento está abortado porque en nuestro país se invierte menos de lo necesario, y lo que se invierte se invierte mal. La insuficiencia de la inversión es fácil de apreciar observando la relación IBIF (Inversión Bruta Interna Fija) /PBI (Producto Bruto Interno) que para Argentina (15%) se encuentra 8 puntos porcentuales por debajo del promedio de la región (23%). La mala inversión es aquella que no aumenta la productividad total de los factores. En otras palabras, la mala inversión es la que no aumenta el rendimiento ni del capital (máquinas), ni del trabajo (mano de obra). La mala inversión queda claramente visualizada con un ejemplo. (...)".

> "(...) El sobredimensionamiento del Estado es la explicación detrás de la falta de crecimiento económico. (...)".

> "(...) El ahorro nacional (Formación Bruta de capital fijo + Variación de Existencias) como proporción del PBI comenzó a caer a partir de 2008, cuando se rompió el equilibrio fiscal en un marco de gasto público y presión tributaria crecientes. Mayores impuestos acompañados por crecimiento exponencial del gasto y déficit fiscal implicaron el desplome del ahorro nacional, cayendo desde

+19% (2007/2008); +17,2% (2011) y +14.8% (2016). (...)".

> "(...) Si no hay crecimiento por poco y mala inversión, tampoco hay generación de puestos de trabajo genuinos. En este sentido, una simulación contra fáctica permite estimar que sin el desborde fiscal, que “erosionó” el ahorro nacional, los niveles de inversión habrían sido los necesarios para que la economía continuara creciendo en línea con una tendencia de +3.4% promedio anual. En este escenario potencial, el producto habría cerrado (877.374 millones) un +25% por encima de su nivel efectivamente observado (704.313 millones). Esta pérdida de crecimiento por sobre dimensión del Estado caída del ahorro y la inversión tuvo un costo de 737.700 (+11,3%) puestos de trabajo privados registrados que se dejaron de crear entre 2008 y 2016. (...)".

> "En síntesis, con la actual sobre dimensión del Estado no estarían dadas las condiciones para que se dispare un proceso de inversión suficiente para que la economía comience a crecer en forma sostenida en torno al +3% anual durante los próximos años."

Urgente 24