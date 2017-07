Peña: "Por primera vez estamos trabajando todos juntos, Nación, Provincia y municipios"

Durante una recorrida en la ciudad ed Pergamino le pidió a los vecinos "no aflojar" y señaló "el principal enemigo que tenemos es la resignación, el vecino siente el abandono y la frustración de décadas de abandono"

El jefe de Gabinete Marcos Peña participó hoy del timbreo nacional de Cambiemos en la ciudad de Pergamino y señaló que "por primera vez estamos trabajando todos juntos, Nación, Provincia y municipios".

Peña realizó la recorrida junto al intendente local Javier Martinez, la candidata a diputada seccional Andrea Bosco y el candidato a concejal de Pergamino, Matías Villeta.

Peña, según un comunicado partidario, dejó en claro que "por primera vez estamos trabajando todos juntos, Nación, Provincia y los municipios, para sacar adelante este difícil momento que tenemos como país", y añadió que "si estamos juntos vamos a salir adelante, y eso es lo que se ve en el timbreo".

Sobre las charlas con vecinos, el jefe de Gabinete explicó: "Nosotros les pedimos lo mismo que ellos nos piden a nosotros: que no aflojemos" porque "el mayor rival que tenemos es la resignación, hay temas donde el vecino siente el abandono y la frustración de décadas" pero que "hace un año y medio se votó un cambio que fue salir de esa lógica en la que se vivía, y creo que muchos argentinos acompañan ese cambio".

En relación a las elección legislativas, Peña afirmó: "el resto ya ha gobernado y no puede ofrecer una esperanza, solo ofrece desánimo. Para los que les aprieta el bolsillo es difícil renovar la esperanza y el crédito al cambio, pero estamos seguros de que cuando se vota con el corazón y se entiende el camino, se llega al acompañamiento".

Al ser consultado sobre la lucha contra el narcotráfico, el jefe de Gabinete enfatizó: "El mensaje nuestro es el que decía Mauricio ayer, y tenemos que ser muy terminantes en esto: No queremos narcotráfico en nuestro país".

Y agregó: "Terminar con el narcotráfico es mejorar la policía, mejorar las cárceles, terminar con la desigualdad, es todo parte de lo mismo".

Por otra parte, dijo que "la pobreza es sin duda la mayor vergüenza que tenemos como país porque este país produce alimentos para diez veces su población, y fruto de malos gobiernos y de dirigentes que se sirvieron del poder a sí mismos en vez de para servir a la gente hoy tenemos la realidad que tenemos"

Respecto a la generación de empleo, el jefe de gabinete explicó: "No hay manera de salir de la pobreza si no es generando empleo de calidad. Es un proceso, porque después de años de que se destruyera sistemáticamente la matriz generadora trabajo, hoy se está logrando generar nuevo empleo, y ejemplo de ello son las industrias de la construcción, la automotriz, la del turismo y la del campo"

En ese sentido agregó: "Evitamos una mega crisis y hoy estamos frente a bajar la inflación y crecer, y se seguirá por mejorar la calidad educativa y mejorar en los proyectos productivos de la economía social, pero estamos muy confiados de que vamos por el buen camino".

Sobre los rivales políticos de Cambiemos, el Jefe de Gabinete afirmó que el rival es la resignación y la frustración, ya que "el resto ya ha gobernado, ha hecho lo que podía hacer, y no puede ofrecer una esperanza, solo ofrece desánimo", y añadió que solo Cambiemos ofrece hoy una esperanza de cambio y de futuro.

Fuente: Cronista