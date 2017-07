Histórico: el 9 le ganó a Colón y avanzó a cuartos de final de la Copa Santa Fe

En uno de los partidos más trascendentes de su historia, 9 de Julio dio el gran batacazo y le ganó 1 a 0 a Colón con gol de Guillermo Funes, a los 31' del primer tiempo y de esta manera avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina.

Sin dudas que se trató de una verdadera sorpresa lo que arrojaron los 90' ya que si bien el arquero vistante Julián Maina fue la gran figura del encuentro, el rendimiento del Sabalero lejos estuvo de ser confiable y por eso terminó cayendo ante un adversario que milita en el Torneo Federal B.

El León dio el golpe el Santa Fe: 9 de Julio de #Rafaela le ganó a #Colón 1 a 0 y avanzó en @LaCopaSantaFe — Copa Santa Fe 2017 (@LaCopaSantaFe) 22 de julio de 2017

Quizás el atenuante más importante para el elenco que conduce Eduardo Domínguez es que está en la etapa más dura de la pretemporada y que recién el jueves el DT había desarrollado la primera práctica de fútbol. De todos modos, la diferencia de jerarquía entre un plantel y otro presuponían que aún este Colón en fase de preparación no debía tener inconvenientes superar a su rival.

Incluso el técnico sabalero puso en cancha un equipo competitivo, con varios titulares y otros que no fueron de la partida por no estar habilitados (Ortiz, Rodríguez y Estigarribia) o lesionados (Conti). Incluso en la segunda etapa mandó a la cancha a Pablo Ledesma y Diego Vera con la clara intención de dar vuelta la historia que finalmente no terminó sucediendo.

Ahora el "León" debe esperar el resultado del partido que disputarán Newell´s y Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto para saber quien será su rival en la proxima instancia.

9 de Julio de Rafaela festeja y espera rival en @LaCopaSantaFe pic.twitter.com/0TDb2KWfy9 — Copa Santa Fe 2017 (@LaCopaSantaFe) 22 de julio de 2017

Formaciones:

Colón: Gonzalo Marinelli; Lucas Ceballos, Facundo Garcés, Emanuel Oivera, Franco Quiroz; Gustavo Villarruel, Adrián Bastía, Christian Bernardi y Cristian Guanca; Nicolás Leguizamón y Tomás Sandoval. DT: Eduardo Domínguez.

9 de Julio: Julián Maina; Mariano Canavesio, Flavio Díaz, Juan Caro, Andrés Velazco; Hugo Góngora, David Cardelino, Juan Rodríguez, Maximiliano Aguilar; Guillermo Funes y Rubén Tarasco. DT: Maximiliano Barbero.

Árbitro: Carlos Boxler