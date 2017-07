Para el Gobierno, la suba del dólar "no tiene impacto en los precios"

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, insistió hoy con que el Gobierno no ve "con preocupación" la suba del dólar y que "no tiene impacto en los precios", al tiempo que remarcó que el Banco Central "va a impedir que haya zozobras". Desde Entre Ríos, donde participó de un nuevo timbreo nacional de Cambiemos,también se refirió a las PASO del 13 de agosto y sostuvo que polarizar con Cristina Kirchner no fue una estrategia política.

El funcionario enfatizó que "nadie duda" que "hay una recuperación de la economía" y que "después de muchos años, Argentina vuelve a crecer, vuelve a generarse empleo en el sector productivo", aunque reconoció: "Ocurre mucho más lento de lo que nosotros quisiéramos".

"El cambio empezó poniendo a Argentina de pie desde el punto de vista económico, esto no quiere decir que el cambio le llegue a todos los sectores de la sociedad y de la producción al mismo tiempo, porque esta Argentina que heredamos es muy despareja",marcó en declaraciones a Radio La Red que reprodujo la agencia DyN.

En este sentido, expresó que si desde el Gobierno siguen "con esta convicción por este rumbo, finalmente todas las familias van a sentir que este cambio que ya llegó, les llega particularmente al bolsillo o con un empleo de calidad".

Respecto de la suba del dólar, que ayer saltó a $ 17,66 en el mercado minorista y así registró un aumento semanal de 53 centavos, respondió que "está bueno llevar tranquilidad" y reiteró que no ven "con preocupación" esta situación, en línea con lo que había señalado el presidente Mauricio Macri días atrás.

"Hace pocas semanas la críticas eran que teníamos un tipo de cambio atrasado, ahora que se acomoda un poco y que eso no tiene impacto en los precios se lo plantea también como una situación de inestabilidad", cuestionó.

El ministro remarcó además que "por primera vez en mucho tiempo la Argentina tiene una herramienta de política cambiaria que tiene la gran mayoría de los países a los que les va bien, que es un tipo de cambio flexible".

"Esto te permite amortiguar los shocks externos de una manera mucho mejor que el tipo de cambio fijo con el que vivimos durante la convertibilidad y muchos años del kirchnerismo", indicó.

Además, aseveró que "hoy hay un Banco Central independiente, profesional que va a impedir, usando todas las herramientas disponibles, que haya zozobras en las familias argentinas respecto a la inflación o el tipo de cambio".

La campaña

Metido de lleno en la campaña, Frigerio aseguró que la sociedad "después de tantos años" de kirchnerismo "tiene una gran división" y remarcó que "la gran mayoría" de los argentinos "no quiere volver al pasado, al populismo, al clientelismo, a la corrupcióny a políticas que han fomentado, de algunas manera, la posibilidad de que el narcotráfico hay crecido como creció en nuestro país".

El funcionario también cuestionó a los distintos sectores de la oposición. "Vienen con que después de las elecciones llega el ajuste, pero otros sectores nos critican porque somos gradualistas, porque no hicimos el ajuste de entrada. Cuando te critican por derecha y por izquierda es que estás haciendo las cosas bien", enfatizó.

"Hay una campaña que intenta reeditar lo que ocurrió en 2015, que es esa 'campaña del miedo', ese 'ojo que si gana el otro va a pasar esto o aquellos'. De hecho, quisieron hacerlo con Cambiemos en 2015 apuntando a que íbamos a eliminar todas las conquistas sociales y los derechos de los más vulnerables, y ocurrió todo lo contrario", agregó.

El ministro negó que el Gobierno haya planteado una estrategia de polarización con el kirchnerismo, al afirmar que "es la sociedad, después de tantos años, la que tiene una gran división".

En este sentido, el ministro insistió con que la gente no quiere volver al pasado reciente y aseguró que "el principal exponente de ese pasado es la ex presidenta" Cristina Fernández, aunque resaltó que "la gente decidió que la Argentina cambiara y que no terminara como Venezuela o que no terminara como Santa Cruz en este momento".

Respecto de la campaña del oficialismo, Frigerio puntualizó que van a estar "cerca de los vecinos, a caminar, a escuchar a la gente, plantear cara a cara las propuestas para salir o resolver los problemas concretos de la ciudadanía".

En cuanto a la reciente decisión de la jueza federal con competencia electoral María Servini de suspender los aportes públicos de campaña de distintos espacios políticos, entre ellos Cambiemos, sostuvo que éste es un tema que "se va a resolver" en poco tiempo y resaltó que de hecho "muchos de los aportes ya se pagaron".

"Esto tiene el objetivo de dar una señal contundente y clara de que la Justicia se va a poner a revisar de dónde salen los recursos para la política y en qué se gastan", aseveró.

Fuente: Clarín