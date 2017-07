NO TE QUEDES AISLADO!

¡Qué lindo suena! ¡Integrarse al mundo! Pero... ¿Quién se integra? ¿Los nuevos desocupados? ¿Los que ya no pueden jubilarse? ¿Los que dejaron de recibir remedios? ¿Los que ni siquiera podrán ver los partidos? ¿Los que se mueren de frío en la oscuridad porque no pueden pagar la luz ni el gas?

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N

[email protected]

Seguramente estos quedarán fuera de las ventajas de la tan promovida apertura y la poco mencionada ya Revolución de la Alegría.

Salvo para los electricistas, a quienes puede salvarles la vida, estar aislado es una condición poco deseable. Mucho mejor es estar acompañado, abierto a la familia, los amigos, el mundo.

Por eso, un político de derecha, bien asesorado por expertos en lingüistica y marketing, promete esto último.

Claro, después viene a saberse que la cosa no es tan así, pero ya no importa mucho, o no importa nada.

Entonces a un obrero vienen y le dicen “tenemos que sacarte las leyes laborales que conseguiste (a través de la acción de sindicalistas que pusieron el cuero, esto se lo olvidan) porque lo hicieron en Brasil, y si no lo hacemos

también acá vamos a perder competitividad”.

Y no se te ocurra decirles que entonces era mejor estar aislados, porque te contestan que vos sos un retrógrado, y que no se puede volver al pasado, y que López y Báez.

Claro, a nadie se le ocurre sugerirle al Presidente que vaya a Brasil y arregle con Temer y sus ministros para que dejen las leyes laborales como estaban -incluso que se las mejore- porque allí como acá se trata de transferir recursos de los pobres a los ricos, que son los que tienen el poder.

Por eso es que se habla de reducir el costo laboral y de que un empleado cuesta por dos, y que los obreros viven de la industria del juicio, y que los docentes tienen mucho ausentismo, etc., etc.

Y a ninguno de estos funcionarios que hablan con tanta firmeza como Javier González Fraga o Gabriela Michetti -quienes advirtieron que si los padres les dan menos leche a sus hijos no es porque no puedan pagarla sino porque están ahorrando para comprarse la casa- se les ocurre decir que una forma de ganar competitividad sería, entre otras, que los grandes empresarios resignen un poco de sus fabulosas ganancias. No, no, eso es intangible, palabra que quiere decir que no se toca, como el sueldo de los jueces, que no pagan impuestos, cuando deberían ser los primeros en hacerlo.

Nada de casual tiene que un puñado de privilegiados tenga en sus arcas nada menos que la mitad de la riqueza de toda la humanidad. Y que si a ellos les agregamos unos pocos miles más lleguemos al 90 o al 95 por ciento.

Las doctrinas neoliberales están instaladas firmemente, y los países que se rebelan contra ellas sufren todo tipo de presiones. Los poderosos tienen muchos recursos para domesticar a los levantiscos. Siempre hay una porción de funcionarios, legisladores y magistrados a quienes les resulta cómodo un mundo lo más desigual posible, en los que haya una pequeña minoría que pueda darse los lujos más exquisitos, y una inmensa masa de desposeidos que, en el mejor de los casos, tenga un salario de supervivencia, y en el peor, ocultos tras pesados y altos muros, vaya arreglándose como puedan con los residuos de los opulentos.

Argentina, pese a marchas y contramarchas, con parches, tapando agujeros en la medida en que se pudo, logró elevar la calidad de vida de muchos sumergidos.

Hasta hace poco hubo un incremento de derechos, con asistencia del Estado para sacar a las nuevas generaciones del círculo vicioso del desempleo y la indigencia.

La AUH, la jubilación universal, la extensión de los

programas de vacunación a un nivel ejemplar en el mundo, la atención odontológica, nuevas y gratuitas universidades, impulso a la ciencia y tecnología nacionales para afrontar los desafíos de la era tecnológica, y muchos otros pasos hacia el desarrollo del país y su sociedad son evidente muestra.

Todo esto se está demoliendo meticulosamente. De no mediar un cambio de rumbo -a todas luces poco probable-

Argentina ingresará en la lista de las naciones más pobres y desiguales del planeta. Pero, claro, quedará gente rica y satisfecha, con crecientes ganancias, que siempre podrá vivir casi sin ser perturbado por la chusma en Puerto Madero y alejarse de ella tomándose unas buenas y merecidas vacaciones en alguna islita de la Polinesia francesa.