Martín Lousteau: "Si existe otra vez la posibilidad de Cristina es porque algo estamos haciendo mal"

Lousteau encabezó el martes el lanzamiento formal de su campaña para las primarias(PASO) con un acto en el que privilegió la presentación de propuestas en cuestiones como seguridad, salud, educación, transporte y género, entre otras.

El ex embajador en Estados Unidos del macrismo y ex ministro de Economía de Cristina Kirchner no ahorró críticas contra el kirchnerismo. "Dejó más inseguridad, más pobreza, el narcotráfico adentro del país y trenes que no funcionan", aseguró. "Si existe otra vez la posibilidad de Cristina [es porque] algo estamos haciendo mal", lanzó.

Agencia DyN