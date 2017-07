Risieri Frondizi, en su obra “¿Qué son los valores?” nos muestra una nueva forma de ver los valores no desde una perspectiva subjetiva ni mucho menos objetiva sino que desde su punto de vista debe haber una relación, entre sujeto y objeto y no una independencia o separación entre éstos.

Es de esta forma como Frondizi nos conduce a la definición que para él es hasta ahora la más acertada por cuanto se “separa”, por así decirlo, un tanto de las teorías que hasta ahora han dividido de los estudiosos del tema en cuestión.

Para él los valores no son más que cualidades estructurales, y que como bien nos lo explica Gerardo Remolina Vargas: “Vale la pena destacar que según esta definición se trata de:

a) Una cualidad (es decir, de una propiedad objetiva)

b) Que esta cualidad es estructural (es decir, que pertenece al objeto en su totalidad)

c) Que surge en una relación (es decir, que la constituyen tanto el sujeto como el objeto)

d) Que dicha relación se da una situación física y humana (es decir, en una situación objetiva y al mismo tiempo subjetiva)”.

Abarcar todas las teorías axiológicas sería un tanto agotador y extenso, por lo tanto centraré este estudio en Scheler, uno de los autores que introduce Frondizi en su libro para explicar la teoría objetiva del valor, y la cual no la acoge. Por lo tanto se podría establecer algunas diferencias importantes entre estos dos autores.

Max Scheler filósofo (1875-1928), autor de varias obras, algunas recopiladas en dos volúmenes: “Acerca de la subversión de los valores” y “De lo eterno en el hombre”, cuyo tema principal son los valores, ya que siempre estuvo interesado en la axiología, nos presenta una teoría un tanto diferente a la presentada por Frondizi.

Para Scheler, a diferencia de Risieri Frondizi que establece que hay dos teorías que son la tesis objetiva del valor y la teoría subjetiva del valor, existen tres tipos de teorías.



La primera teoría, es la “Platónica del Valor”, según la cual se considera al valor como un algo ideal por la independencia que tiene éste en relación con las cosas. Por tal motivo en esta teoría se rescata la inmaterialidad del valor y se defiende su existencia en sí.



De otro lado encuentra la “Teoría Nominalista de los valores”, dónde el hombre es el que juega su papel principal por lo que depende de éste que algo o alguna cosa tenga valor por lo que agrade o guste a un sujeto en particular, de la misma forma esta teoría establece que todos los valores que se consideran superior se reducen a los de orden inferior donde ya se encuentra una coincidencia del valor con el agrado.

La última de las teorías que Scheler considera es la “Teoría de la Apreciación”, en la cuál se niega igual que la anterior esa independencia, y afirma que el valor está dado únicamente por la apreciación.

Por su parte Scheler al igual que Frondizi se aleja de las teorías que consideran que tratan la axiología y establece que los valores son captados por la intuición emocional. La tarea que Scheler emprende es la de seguir con la teoría axiológica formada por Kant, pero corrigiendo de él algunas imprecisiones o equivocaciones que Scheler considera incompatibles.

De esta forma, Scheler define a los valores no como cualidades estructurales en dónde hay una relación de sujeto y objeto, sino establece su teoría sobre el valor como cualidad independiente ya que para éste los valores existen independientes de bien o del depositario y por lo tanto los captamos por algún conocimiento que poseemos anteriormente. De esta forma nos deja ver claramente cómo entiende a los valores como cualidades sin llegar a ser propiedades de las cosas ni mucho menos estar contenidas o sobreentenderse en éstas.

Es asì como Gerardo Remolina Vargas al explicar la naturaleza del valor escribe de Scheler: “…profesa una visión objetivista de los valores, a los que considera como “cualidades independientes e inmutables” que existen prescindiendo de que sean captados o no. Los valores no son relativos a la vida, al hombre, o a la historia, sino absolutos en sí. Son además objetos completamente inaccesibles a la razón y sólo se nos revelan en el “percibir sentimental”, es decir, en el preferir, amar, odiar. En realidad, el amor es el auténtico descubridor de los valores; pues la vida emocional es irreducible a la vida sensible e intelectual. Esta concepción es la que le permite hablar a Scheler de una “Ética material de los valores”.”

De esta forma es dable afirmar que la teoría de Scheler es edificada sobre una base meramente a priori y nunca sobre cimientos empiristas.

Entonces, según Scheler es viable comparar a los valores con los colores y de esta forma es posible extraer las características de los valores, que según Scheler podrían describir, tal es como se establece, que los valores son inmutables, es decir que no cambian. Es así como podemos establecer que los valores son como son y no interesa la cosa a la cual acompañe dicha cualidad, ya que los valores no cambian así las cosas cambien.

Otra de las características que Scheler considera es que los valores son absolutos en cuanto que éstos no se encuentran condicionados a nada.

Por su parte Frondizi le da a los valores características como la polaridad y su orden jerárquico, pero los valores según él, pueden cambiar según las circunstancias.

Tanto para Frondizi como para Scheler, los valores tienen una jerarquía, pero difieren en que para el primero no es posible hablar de una tabla de valores o, por llamarlo de otro modo. no es posible lograr un orden en los valores, sólo establecer criterios que dependerán de la naturaleza de la cual se cree que tiene el valor.

Para Frondizi el primer criterio que se debe tener es la reacción que tenga el sujeto, y dentro de este están los gustos, intereses, necesidades, etc., criterio que está en constante cambio.

En segundo lugar, se encuentra como criterio para determinar la jerarquía del valor las cualidades del objeto y sus propiedades, es el criterio que goza de más estabilidad.

El tercer criterio obedece a la situación determinada en un momento dado, ya que dependiendo de ésta algo puede ser más apetecible que otra cosa, volviéndose, por consiguiente, inestable, por cuanto es resultado de factores cambiantes.

Por el contrario, para Scheler los valores conservan una jerarquía a priori, y la superioridad de uno u otro valor es captada por el preferir. Para este autor hay que tener en cuenta ciertos criterios. Pero, sin embargo no hay que olvidar que para él existe una tabla de valores.

El primer criterio es la durabilidad, pero deja claro que no se trata de la durabilidad de un determinado bien sino de la eterna existencia de un valor. La gente prefiere los valores que pueden llegar a durar cierto tiempo a aquellos que su duración es corta. Por lo tanto, este primer criterio enseña la preferencia a los valores duraderos, que serían en este caso los superiores, a los pasajeros que serían los valores inferiores.

El segundo criterio, para determinar la jerarquía de un valor se encuentra en la divisibilidad, de esta forma un valor es superior cuando se debe conservar su unidad y es inferior en tanto resulte más dado a dividirse.

El tercer criterio está dado por la fundación, que también puede llamársele criterio de la independencia, ya que consiste en la capacidad que tiene un valor de fundar otro. Éste será superior a aquel que no le es dable existir independientemente de otro, y por lo tanto se trata de valores inferiores.

El cuarto criterio es la profundidad de la satisfacción, conceptos que han sido explicados por Scheler.

El quinto y último criterio es la relatividad del valor: cuanto más relativo es un valor está en inferioridad al que es menos relativo.

Según lo visto, surge fácilmente que la teoría que plantea Frondizi, puede llegar a ser la más adecuada en cuanto tiene en cuenta factores como las circunstancias y no se inclina por extremos que pueden llegar a exagerar una posición y descartar enfoques necesarios para poder encontrar la teoría que de una solución definitiva a un problema filosófico tan discutido como lo es la axiología.