"¡Traidor! Radical sirviente de la Rosada"

Desde el Frente Progresista no pasaron por alto la ausencia del intendente de Santa Fe, ex aliado de los socialistas, José Corral, en la presentación de la propuesta de liquidación y pago de la deuda que tiene Nación con la provincia

La relación entre Miguel Lifschitz y José Corral luce irremontable. Fueron socios políticos pero 2017 los ha distanciado casi definitivamente. Socialistas, peronistas y hasta radicales no macristas lo dijeron con precisión: "Traidor". Algunos socialistas y peronistas extremos fueron más allá: "Radical traidor". Todos coincidieron: "Sirviente de la Rosada". Complicado para un hombre que ambiciona ser gobernador de Santa Fe, ganándole a Omar Perotti en 2019. Precisamente Perotti estaba en la convocatoria.

Tras la ruptura del Grupo Universidad con el Frente Progresista para sellar su paso a las filas de Cambiemos, José Corral se ha convertido en un acérrimo enemigo del oficialismo provincial. Todavía no lograron digerir en la Casa Gris, la tardenoche en la que Corral saboteó la inauguración de nuevas luminarias en un barrio de Santa Fe. El gobernador iba en camino hacia el barrio cuando le avisaron que habían cortado la luz. Corral no atendió el teléfono y la cuadrilla recién llegó cuando no quedaba ningún funcionario socialista en el lugar. Los socialistas acusaron a Corral de sabotear el acto y desde la intendencia se hicieron los distraídos.

En las últimas horas, las rispideces se han presentado tras la ausencia de José Corral al acto en el que Miguel Lifschitz presentó la propuesta mediante la cual cobrarle a la Casa Rosada el dinero de coparticipación indebidamente retenido por la administración K. Lifschitz propuso cobrar una parte menor en efectivo y el resto en títulos emitidos por Nación y quedó a la espera de una respuesta por parte del gobierno nacional. El acto tuvo una gran concurrencia entre los cuales se destacaron dirigentes del arco opositor al gobierno frentista. Luciano Laspina y Mario Barletta asistieron por Cambiemos, Alejandro Grandinetti dijo presente por el massismo y Omar Perotti y María de los Ángeles Sacnun por el justicialismo.

Mientras Mónica Fein desandaba la autopista Rosario - Santa Fe para sentarse en primera fila de la sala, José Corral viajaba hacia Ciudad de Buenos Aires para la tradicional reunión de la mesa de Cambiemos los días martes. "A los intereses de Santa Fe hay que defenderlos con responsabilidad. La convocatoria del gobierno provincial se podría haber realizado por afuera de la campaña electoral, no en este momento", expresó Corral desde Buenos Aires.

En Santa Fe, los radicales que pertenecen al Frente Progresista se turnaron para pasarle la factura por su faltazo y por el desinterés que demuestra el intendente de la capital provincial. El ex vicegobernador, Jorge Henn y el actual vicegobernador, Carlos Fascendini fueron los encargados de criticar la actitud del presidente de la UCR.

"Sirviente de la Rosada", le espetó Henn, quien fuera el segundo de Antonio Bonfatti cuando gobernó la provincia en el período 2011 - 2015. “Corral, demostrando que sus únicos intereses son los que le ordena defender el presidente Macri, ha manifestado frente al reclamo del gobierno de la Provincia que es un pedido “inoportuno”. Lejos de sumarse al reproche masivo de todo el arco político, Corral defiende esa respuesta de Buenos Aires y acepta el incumplimiento de una sentencia judicial”, agregó Jorge Henn, actual diputado provincial en la cámara que preside Bonfatti.

Carlos Fascendini afirmó, por su parte, que a José Corral, "lo único que le interesa es llevar agua para su molino". También reconoció que le pidieron apoyo para llevarle la inquietud del gobierno de Santa Fe al gobierno nacional y que no obtuvieron respuesta: "Como presidente del partido, le pedimos en reiteradas oportunidades para que interceda en la Nación y cumpla con la deuda que tiene con la provincia, y es lo que estamos pidiendo a todos los legisladores, que defiendan la provincia".

La disputa entre el Frente Progresista y su ex socio, José Corral, acumulará tensiones que tendrán su veredicto en las urnas de octubre. Allí, medirán sus fuerzas la lista que armó Corral para ponderar Cambiemos en Santa Fe contra la nómina que llevará a Contigiani o Schmuck en representación del oficialismo provincial. Por su parte, en los pagos del intendente Corral, asoma con fuerza la candidatura del socialista Emilio Jatón, quien según los sondeos preocupa a Corral y su candidato, Carlos Pereira.

