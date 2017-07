Maxi Rodríguez se fue de Newell’s y evitó de hablar de peleas con la dirigencia

El mediocampista y capitán de Newell´s Old Boys, Maximiliano Rodríguez, anunció este jueves (20/07) en conferencia de prensa que no continuará su carrera futbolística en el conjunto de la ‘Lepra’

Maxi Rodríguez anunció este jueves (20/07) en conferencia de prensa y con lágrimas en sus ojos que no seguirá en Newell’s Old Boys de Rosario, que continuará su carrera fuera del país.

El mediocampista y capitán leproso manifestó que no tiene nada arreglado con ningún otro club, mientras se rumorea sobre su llegada a México o EEUU, y que recién ahora analizará su futuro. Además, Rodríguez aseguró que en Argentina sólo vestirá la camiseta de Newell's y dejó abierta las puertas para un posible retorno en que “me gustaría retirarme con esta camiseta, la verdad que mis últimos partidos me gustaría hacerlo con la camiseta de Newell's, pero por el momento la decisión es alejarme”.

Por lo tanto, Maxi Rodríguez analizó que “vine acá casi en mi mejor momento personal y en el peor del club. A pesar de que conseguí lo más lindo que fue salir campeón, también fue lindo sacarlo del descenso” y aseguró que “soy una persona de palabra, atendí por respeto a todos los equipos que me han llamado desde Buenos Aires que todos saben cuáles son, pero yo dije que en el fútbol argentino sólo jugaba en Newell's porque no me veo con otra camiseta”.

Por consiguiente, el mediocampista reconoció que “fue una decisión difícil de tomar y me llevó mucho tiempo hacerlo, pero necesitaba este impasse, alejarme del club. Lo pensé de esta manera, por mi salud mental, no hay mucho más para decir, la verdad es que estoy muy agradecido con todos, a mis compañeros y con toda la gente que trabajó conmigo”.

Posteriormente, hizo un balance de su estadía en Newell's en que “yo llegué con 31 años acá, casi en mi mejor momento, venía de uno de los mejores equipos del mundo y la verdad es que llegué en el peor momento del club. A pesar de que conseguí lo más lindo que era salir campeón, lo mejor también fue sacarlo del descenso. No me arrepiento de nada de lo que hice desde el primer día hasta hoy, haría exactamente lo mismo porque siempre todo lo hice por el bien del club y mis compañeros”.

También les dejó un mensaje a los dirigentes, en el sentido de que a veces es mejor no hacer declaraciones apresuradas, cuando muchos aseguraban que estaba muy cerca su continuidad en el club.

“Ahí entramos en el juego mediático que hacen los periodistas y los dirigentes. Me parece que a veces es bueno no decir nada. En algún momento iban a acertar al decir 'Maxi se va o se queda'. A la decisión yo la tenía clara por el año duro que me tocó vivir donde pasaron muchas cosas”.

“Pasaba algo con los empleados o en Malvinas y me llamaban a mí y la verdad que yo quiero jugar a la pelota, divertirme y hacer goles con esta camiseta que es lo que más me gusta. Todo eso te saca de foco, del objetivo. Hay un momento que desgasta en lo mental, estaba muy estresado”, manifestó.

El referente de la institución rosarina no quiso ahondar en detalles, pero reconoció que tuvo diferencias con miembros de la dirigencia comandada por Eduardo Bermúdez. Cabe recordar que tras el final del campeonato, otros futbolistas de renombre como Ignacio Scocco, Mauro Formica y Sebastián Domínguez también se marcharon. “Todo lo que pasa en el club te saca del objetivo, te desgasta mentalmente. Por mi salud, decido alejarme de Newell's”, contó.

“Me duele ver a Nacho (Scocco) con otra camiseta y al Gato (Formica) en México, porque sé que no se querían ir, pero a veces hay que tomar decisiones”, sentenció el jugador de 36 años, que se siente en plenitud física para extender su carrera.

Durante el 2017 el plantel que condujo, en gran parte, Diego Osella debió recurrir a medidas de fuerza como no entrenar o hacerlo sin la indumentaria del club, en señal de protesta, debido a la deuda que la dirigencia tenía con ellos.

En Newell's, Rodríguez jugó 214 partidos y convirtió 76 goles, además de haber disputado tres mundiales con la Selección argentina -Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014- y consagrarse campeón mundial Sub 20 en el 2001.

Sin embargo, evitó entrar en algún tipo de conflicto con el presidente del club Eduardo Bermúdez, y agregó que quería darle “una explicación al hincha”.

“No quiero conflictos (por el tema de la dirigencia). Hablé con Eduardo (presidente). La decisión ya estaba tomada, podía cambiar, porque Newell's es mi casa. Les dije que si ellos me lo permitían me iba a retirar con esta camiseta. Hablamos bien y tranquilos, pero con la diferencias que tenemos. Hubo cosas que molestaron, como a ellos les molestaron cosas nuestras”, sentenció.

