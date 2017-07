El Rusiagate persigue a Trump a seis meses de haber asumido

El fiscal especial Robert Mueller amplió la investigación sobre los presuntos vínculos entre los negocios de la familia y allegados de Donald Trump, y la intervención rusa en la campaña electoral con la participación de su yerno Jared Kushner y el actual secretario de Comercio, Wilbur Ross.

De acuerdo con Bloomberg, Mueller examina "una amplia gama de transacciones que involucran a los negocios de Trump y a sus asociados", según declaró una persona familiarizada con la investigación.

Esta extensión de la pesquisa sucede un día después que Trump declaró en una entrevista que cualquier investigación que indagara aspectos ajenos a la supuesta colusión rusa para influir las elecciones estadounidenses estaría fuera de los límites.

No obstante, Mueller parece haber abarcado un gran número de transacciones de Trump y sus aliados.

Investigadores analizan la compra de departamentos en edificios de Trump por rusos, la participación del presidente en un polémico desarrollo en Nueva York con socios de Rusia; el concurso Miss Universo 2013 en Moscú; y la venta de una mansión en Florida a un oligarca ruso en 2008.

El presidente cumplió ayer sus primeros seis meses en la Casa Blanca y los celebró fiel a su estilo: con una diatriba pública contra su propio secretario de Justicia a raíz de la interminable controversia por sus eventuales relaciones con Rusia.

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, aseguró que continuará en su puesto "siempre y cuando sea apropiado" y a pesar de las críticas del presidente, quien le recriminó su decisión de apartarse de la investigación rusa en marzo pasado.

"Tengo el honor de servir como fiscal general. Es algo que va más allá de cualquier idea que hubiera tenido para mí mismo", afirmó Sessions en una rueda de prensa donde también reveló una operación policial internacional que desmanteló dos importantes mercados criminales en la "web oscura" ("dark web").

El ex senador ultraconservador respondió así a las críticas que manifestó Trump a The New York Times al decir que de haber sabido que Sessions iba a apartarse de la investigación sobre los vínculos de su campaña electoral 2016 con Rusia, no lo habría elegido. "¿Como puede ser que aceptes un trabajo y después te recuses? Si se hubiera recusado antes le habría dicho: Gracias, Jeff, pero el puesto no es tuyo".

