¡Ahhh, bueno! Sol Pérez replicó: “No subo fotos para calentar, sino para…”

Sol Pérez, conocida por su escultural cuerpo y por ser una de las figuras revelación del Bailando por un Sueño, les dedicó unas duras palabras a todos los que la critican por sus fotos.

“No subo fotos para calentar, sino para promover la cultura fitness. Me gusta manejarme en las redes sociales con una cultura muy fitness; si mirás las cuentas de chicas como Michelle Lewin o Sommer Ray, todas tenemos el mismo estilo de fotos. Mi canal de Youtube Sol Fitness tiene ese estilo, acá me malinterpretan y piensan que estoy calentando”, se despachó Sol Pérezen una entrevista con Infobae.

Y agregó: “Aprovecho que mi hermano es personal trainner y él me entrena. Ahora estoy levantando 130 kilos de sentadillas, es un montón. Desde los 14 años que voy al gimnasio. Voy todos los días dos horas y me hace muy bien”.

Paralelamente, Sol Pérez afirmó que jamás hizo dieta. “Reconozco que ahora estoy un poco desordenada en los tiempos para comer porque no paro un minuto. No tengo nada prohibido y si quiero un alfajor, me lo como”, señaló la figura del Bailando.

Finalmente, la “chica del clima” se refirió a su vida sentimental. “Estoy soltera desde noviembre pasado. Soy re noviera, a los 14 me puse de novia por primera vez y duré tres años, corté y al tiempito volví a ponerme de novia dos años”, señaló Sol Pérez.

Y luego concluyó con muy buena onda: “Espero conocer a alguien con su debido tiempo, me tengo que enganchar por el lado de la buena onda para que alguien me atraiga”.