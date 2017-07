Los misteriosos hermanos de Kendall y Kylie que nadie conocía

Cuando Kris Jenner conoció al padre de sus hijas, Kendall y Kylie, ambos tenían cuatro hijos de otros matrimonios. Sin embargo, poco se sabe de los hijos de Caitlyn: Burton, Cassandra, Brandon y Brody.

Burton y Cassandra Jenner son los hijos que Caitlyn tuvo con su primera esposa, Chrystie Crownover. Brandon y Brody Jenner, son los hijos de su segundo matrimonio, con Linda Thompson.

Brody y Brandon tuvieron algunas apariciones en Keeping Up with The Kardashians, y guardan una estrecha relación con sus hermanas Kendall y Kylie. Además, Brody tenía su propio reality show y también formó parte de la exitosa serie The Hills.