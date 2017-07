"Cuiden a De Vido", "Majdalani es de la mafia" y "pueden detener a Gils Carbó"

La diputada nacional y candidata oficialista por la ciudad, Elisa Carrió, habló esta noche sobre la situación de Julio De Vido, sobre quien el Congreso Nacional dio el primer paso para su exclusión por "indignidad", lanzó duros cuestionamientos a opositores y retomó una vieja rivalidad que había quedado silenciada en medio de la campaña: la número 2 de la SIDE, Silvia Majdalani.

En una entrevista con Nicolás Wiñazki y Luciana Geuna, en la señal Todo Noticias, la diputada lanzó al menos 16 frases de alto impacto político, en las que abundaron, además de cuestionamientos a opositores, anticipos sobre iniciativas y hasta denuncias. Dijo que denunciará a Aníbal Fernández y habló de una eventual "detención" de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, a quien definió como "una delincuente".

JULIO DE VIDO

1- “La expulsión es un precedente para que el Congreso no sea refugio de los ladrones. La lista de Buenos Aires busca fueros, pero con De Vido va a ser el primer precedente de que los fueros no bastan”.

2- “Él tiene que responder a la Justicia y no ampararse en ningún privilegio. Me causa gracia que este hombre que un día me persiguió y pidió mi detención, De Vido, habla de que lo afectan en su dignidad”.

3- “Voy a proponer la Ley Limpia, que pone condiciones para la permanencia de los diputados: al procesamiento firme, cuando tiene primera condena, el diputado debe irse”.

4- “El que no vota (la exclusión de De Vido se garantiza impunidad, sino se va a saber. Nosotros lo excluimos: aunque perdamos la votación se va a saber quién garantiza la impunidad y quién no, porque vamos por una votación nominal”.

5- “Les pido que cuiden a De Vido para que pueda ir a juicio. Cualquier empresario, sindicalista, ministro, miembros del Congreso en la Argentina han cenado con él, han pedido favores y han cobrado coimas con él”.

6- “(Podría matarlo) cualquiera que se puede ver implicado. Es una medida de protección, es como Odebrecht en Brasil. Es articulador de la mafia”.

7- “De Vido tiene más de 60 denuncias, cinco procesamientos, debe ponerse a disposición de la Justicia. Él fue el ministro de la Planificación del saqueo y cajero”.

8- “Cuando Julio De Vido me denunció y me quiso detener, yo renuncié. Fui sentada en el banquillo, renuncié a la banca y al partido. Cuando fui absuelta me presenté. Si era condenada no me presentaba, aún cuando la condena fuera injusta”.

9- “De Vido tiene una fortuna incalculable: desde Zárate, a edificios frente al Puerto de Rosario, hasta la Hidrovía. Hay muchísimos bienes a nombre de él”.

ANÍBAL FERNANDEZ Y MAJDALANI

10- “De Vido ya está. Está (César) Milani. Fueron 14 años de De Vido poderoso, cuando no podíamos poner una línea en un diario; de Milani nadie se atrevía a hablar y hoy Milani está preso, la semana que viene De Vido excluido, es una maravilla”.

11- “Ahora voy por Aníbal Fernández y Ibar Pérez Corradi. La efedrina es Ezeiza y se está tapando, en todos lados y se tapó la vinculación de Pérez Corradi con el Triple Crimen de General Rodríguez”.

12- “Esto se negoció por los mismos personajes de la SIDE que me hicieron la operación sucia, estamos investigando las empresas y las escribanías. Investiguen a (Silvia) Majdalani y sus familiares”.

13- “(Francisco) Larcher, toda la ex inteligencia, (Fernando) Pocino, son lo mismo, Majdalani. Hay mafias que siguen y nosotros las estamos combatiendo. No Gustavo Arribas. Se lo dije a Macri desde el primer momento, a ella la voy a denunciar judicialmente con todos los elementos que tengo en mis manos”.

14- “Con Macri no hay acuerdo con el tema de Daniel Angelici y con el presidente de la Corte (Ricardo Lorenzetti) no hay acuerdo“.

ALEJANDRA GILS CARBÓ

15- “Alejandra Gils Carbó es una delincuente y creo que un juez podría detenerla, pero tendría que declarar inconstitucional la ley que la somete a juicio político, sobre esa base estaría afuera de la inmunidad de arresto. No es constitucional que esté sometida a juicio político, porque ella no está en la Constitución como sujeto sometido a juicio político”.

INFLACIÓN

16- “Les pido a los grandes empresarios que no estafen a la gente. Que no pongan cuatro veces el precio del tomate o tres veces el precio de los fideos. Esta es una oligarquía que forma precios y hacía acuerdos con Guillermo Moreno”.

Fuente: Clarín