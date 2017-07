LA "INHABILIDAD MORAL"

La figura de “inhabilidad moral” por la que se pretende expulsar al actual diputado nacional Julio De Vido del alto cuerpo legislativo no es un invento del oficialismo, ni, mucho menos, una chicana política “fascista” como claramente lo ha planteado el legislador que pretende seguir perteneciendo a un Poder del Estado que le brinda “fueros” en los que ampararse ente la catarata de denuncias, imputaciones y juicios que recaen en su persona.





Está figura ha sido usada con anterioridad en nuestro país, en ocasión de tratarse la incorporación de un nuevo miembro a cuerpos legislativos, tanto en el orden nacional como provincial, y siempre ha levantado polvareda, ya que la doctrina y la jurisprudencia no es pacífica con respecto a este tema.





Para aclarar un poco las cosas, primero deberíamos saber en profundidad qué se entiende por moral, y cuales son sus vinculaciones con el derecho, la política y la democracia.





Moral y política, más allá de sus variables contenidos materiales, constituyen dos prácticas sociales de diferente naturaleza. La política conceptualiza un tipo específico de actividad humana: la dirigida a la formación del orden colectivo más general de un grupo humano. Es actividad política votar, sancionar una ley o concurrir a una asamblea partidaria, pero también lo es, por ejemplo, influir sobre otro para que cambie su ideología política. Las implicaciones de este hacer, que sin embargo no son notas definitorias de él, son la utilización y distribución del poder y la formalización de redes de autoridad sociales. La mayor y más formalizada de esas redes es naturalmente el Estado.





La moral por su parte, constituye desde el punto de vista formal, un conjunto de principios evaluativo-prescriptivos de toda conducta humana y de sus diferentes objetivaciones (normas, costumbres, instituciones, estados, etc.). Es un orden que dice lo que es justo o correcto y en ése decir, implícitamente, ordena conductas. Se exterioriza en prácticas e instituciones diversas y su finalidad social, por lo menos desde un ángulo laico, radica en prevenir los conflictos y promover la cooperación.





Sin la moral, de allí su importancia, sería imposible cualquier rudimento de vida colectiva. A su vez la moral carece desde el ángulo de su validez, de toda otra instancia que la fundamente; de allí su incondicionalidad. La primera diferencia entonces, obvia pero que no siempre se tiene en cuenta, es si se quiere de naturaleza ontológica: la política refiere (distingue, nombra, contextualiza y explica) a ciertas conductas dirigidas a una finalidad específica (la constitución del orden colectivo) o a institucionalizaciones o sujetos de ellas (parlamentos, normas o partidos entre otros). Mientras la moral, desde un punto de vista formal, se presenta como un conjunto de principios, enunciados, juicios o máximas sobre la justicia, aplicables a todas las conductas humanas. Con el agregado que tales juicios y máximas morales -desde la calificación de una conducta hasta la valoración de un personaje- requieren para su obligatoriedad, de la conformidad, libremente otorgada y por tanto autónoma, de todos los implicados en sus efectos. Yo no quedo alcanzado moralmente por el desconocimiento de una norma que nunca consentí, aunque pueda ser socialmente sancionado por esa omisión.





Se trata ésta, de una conceptuación formal de la moral, que supone desde su enunciación una doble toma de posición. No solamente por la expresada autonomía del sujeto moral, sino porque al remitirse a la justicia como su única referencia valorativa, excluye a lo bueno como objeto de la moral pública. La idea que inspira esta exclusión radica en que en tanto el bien, la felicidad, las virtudes o el desarrollo individual, integran el ámbito de acción privada de cada individuo, son objeto de la ética individual y no de la social. La sociedad y su moral únicamente pueden estatuir un orden justo para que cada uno procure por sí mismo, su bien y su utilidad. El bienestar o la felicidad, en sus infinitas manifestaciones, sólo puede ser producto de la decisión de cada uno. La moral pública o social sólo deberá contener normas para que esa decisión se tome en condiciones de justicia y de pleno goce de los derechos de todos. De otro modo, se recae en la imposición social de una ética material, determinando socialmente (o políticamente) lo que es bueno para todos, en desmedro de la autonomía de los agentes morales. Una realidad paternalista notoriamente vigente en los regímenes que imponen religiones desde el Estado, como es el caso de algunos Estados islámicos, o en las recientes dictaduras moralizantes latinoamericanas.





Surge por tanto, que aquí postulamos un concepto normativo de la moral -moral posconvencional- potencialmente acorde, según Kohlberg, con el actual estado de la evolución histórica de la conciencia ética de la humanidad en los países de democracia consolidada. Una evolución que partiendo de un nivel preconvencional donde lo correcto es la obediencias a las reglas y la autoridad para evitar el castigo y el daño físico, lleva a través de sucesivas etapas, a un estadio donde se reconoce la premisa moral básica del respeto a los demás como fines y no como medios. Este desarrollo, parece innecesario recordarlo con el aún tan fresco siglo XX de monstruosos totalitarismos, está muy lejos de haber mantenido un desarrollo lineal, de obtener un total consenso o de haberse plasmado en ninguna sociedad existente. Pero se refiere a un tipo de moral, o más bien a un modo formal o procesal de concebir las decisiones éticas, que era desconocida, aún como aspiración o como mero concepto teórico, en anteriores etapas históricas de la humanidad.





La política distingue a acciones realizadas tanto por las autoridades en ejercicio de sus funciones, como por quienes están sometidos a ellas. En el primer caso las decisiones políticas se concretan mediante vehículos primariamente jurídicos. En el segundo, mediante actos que generalmente sólo indirectamente tienen relevancia jurídica. El derecho constituye de ese modo uno de los lenguajes de la política. El más formalizado y específico de ellos y el amparado por la coacción estatal. A su vez la configuración de redes de autoridades coordinadas en la institución estatal, se formaliza también mediante el derecho que deviene el instrumento de su estructuración institucional. Por último la actividad jurisdiccional, si bien aplica las normas jurídicas y en ese ejercicio conforma uno de los Poderes del Estado, se relaciona estrechamente con el mundo de la vida y por consiguiente con el de la moral, lo que le otorga un cierto carácter mixto. Y ello desde que las cortes juzgan no solamente particularizando el derecho, sino contextualizandolo de acuerdo a los sentimientos morales de una sociedad. De allí que dentro de la generalidad de la razón práctica, las relaciones entre política y moral contengan a su vez el tema de las conexiones entre derecho y moral como uno de sus apartados básicos.





Puesto que tradicionalmente se ha visto esta última relación como la que vincula a dos sistemas normativos sociales, conviene observar que la moral constituye un orden evaluativo del que se extraen prescripciones, o, para algunos, un orden prescriptivo del que se infieren valores, mientras el derecho desde el punto de vista lógico se relaciona sin mediaciones con el campo de las órdenes y mandatos y no directamente con los juicios de valor. De esta variedad de naturaleza surgen a su vez diferencias, que aquí sólo apuntamos. De las órdenes no se puede predicar verdad, falsedad, o corrección, pero sí de las valoraciones; estas últimas son universales mientras las primeras no lo son. Y fundamentalmente las valoraciones evocan razones mientras las órdenes no las exigen. De allí que las proposiciones que subyacen a los juicios morales son principios generales aplicables al caso y como tales pasibles de examen racional. Principios que de acuerdo a nuestra conceptualización normativa de la moral deben ser universalizables, generales, públicos y finalistas, aceptables por cualquiera que se coloque en condiciones de imparcialidad y conocimiento de los hechos atingentes y que juzgue razonablemente. Lo cual no significa que la moral histórica siempre haya reclamado explícitamente razones para su vigencia, sólo implica que desde el ángulo lógico, la justificación racional es una dimensión necesaria e implícita de la valoración ética.





Por su parte las reglas de derecho no indican directamente -por lo menos para una parte importante de la doctrina- la existencia de razones para actuar (lo que naturalmente no quiere decir que en los hechos no las tengan). Con esta distinción se señala, de paso, la necesidad sociológica de complementación entre derecho y moral y, por consiguiente, entre el campo de la política y el de la moral. Sin esta convergencia el derecho giraría en el vacío de lo puramente ordenado, sin razones justificatorias inherentes, e incluso la obligación de obedecerlo -de inequívoco carácter moral- carecería de cualquier base de sustentación racional. De allí que el tema, tan socorrido, de porqué obedecer al derecho esté contenido en otro más amplio, de porqué someterse al orden político que lo sanciona.





Responder que la política manteniendo su autonomía, está de hecho valorada permanentemente por la moral y que es correcto que así sea, no resuelve a qué moral y de que forma debe entablarse esta relación. No alcanza con postular un centinela si no se califican sus atributos. Especialmente, cuando una larga tradición afianzada durante todo el decurso de la Edad Media ha tendido a confundir política, moral y religión, resolviendo los problemas atingentes a la primera aplicando precripciones de las segundas. Con la consecuencia del predominio social de una política de estructura privatista, fuertemente teñida de los conceptos de transgresión y pecado.





Frente a esta concepción reaccionó John Stuart Mill, perfeccionando la evolución del pensamiento liberal en el campo de la filosofía política, al afirmar que "La única parte de la conducta de cada uno por la que se es responsable ante la sociedad, es la que refiere a los demás. En la parte que le concierne meramente a él, su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu el individuo es soberano".





El citado John Stuart Mill, agregaba a sus reclamaciones por una moral cívica o política, un "principio básico" que la vertebra: "..... el único fin para el que el género humano está autorizado, individual o colectivamente, a interferir en la libertad de acción de cualquiera de sus miembros es la propia protección. El único propósito con el que el poder puede ser legítimamente ejercido sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es para prevenir el daño a otros. Nadie puede ser legítimamente compelido a hacer u omitir algo, porque ello sea mejor para él, porque le vaya a hacer más feliz o porque, en la opinión de otros, hacerlo fuera sabio o incluso moralmente correcto". Para el autor inglés esta limitación se impone a cualquier régimen político concebible y por consiguiente -pese a los valores intrínsecos de ella- también a la democracia. Las decisiones mayoritarias de una democracia constituyen el mejor modo de resolver las controversias sociales, son una expresión de la soberanía popular e instituyen un sistema de igualdad política entre todos los ciudadanos, pero aún así no pueden transgredir ciertos límites que hacen a su propia lógica sistémica, pero más profundamentamente todavía, a los derechos fundamentales de los seres humanos.