Lucas Bovaglio fue presentado oficialmente

En el Salón Celeste, los dirigentes de la Crema presentaron anoche en sociedad a Lucas Bovaglio como nuevo entrenador albiceleste para afrontar la B Nacional.

Por intermedio de una concurrida conferencia de prensa, anoche la dirigencia de Atlético de Rafaela, encabezada por el presidente Eduardo Gays y Ricardo Castro, en nombre de la Subcomisión de fútbol de la institución, realizó la presentación formal ante los medios local de Lucas Bovaglio, el nuevo entrenador de la Crema en reemplazo de Juan Manuel Llop, junto a su nuevo cuerpo técnico, quienes tendrán como máximo desafió lograr un rápido retorno a Primera División. Además de los directivos antes mencionados, estuvieron presentes Fernando Clementz, quien será el ayudante de campo del Moncho, y los preparadores físicos Gabriel Yomaha y Matías Cabral.

El primero en tomar la palabra hacia los presentes fue el máximo referente de la entidad, quien comentó que “pocas veces hemos tenido tiempo para presentar un técnico en sociedad. En esta ocasión, y faltando mucho para el comienzo de la temporada, se pudo llevar a cabo con antelación. Queríamos un DT de la camada joven, con sentido de pertenencia, y que se escude con los chicos del club, quienes serán la base del nuevo equipo. El nombre de Lucas encajó en todos los aspectos y luego de algunas charlas, vimos que se se estaba potenciando lo que se buscada más allá de lo deportivo, que será el torneo de la B Nacional. Queremos volver lo antes posible porque somos un equipo de primera división, de primera línea y queremos ir por más. Lucas sabe todo eso y le hemos puesto un poquito de presión de entrada. Tenemos muchas expectativas lo más rápido posible”.

Posteriormente, fue el turno del rafaelino Bovaglio, quien sostuvo que “es un profundo orgullo que el club al que tanto quiero haya pensado en mi y sea el indicado para este momento institucional. Tengo lindas emociones desde el primer día de trabajo y estamos tratando de convencer a los chicos que tenemos, porque saben que pueden ser el recambio a utilizar, La ilusión de todos es muy grande y la vara está alta y ojalá que este sueño que tenemos tenga el final que todos deseamos”. Luego agregó que “tengo en claro que ser fuertes de locales es fundamental para obtener el logro y que desde hace algunos años eso se perdió. Lo debemos recuperar pero no será sencillo, aunque con un buen equipo y un buen juego lo podemos lograr”. Acerca de su estilo de juego, el ex Talleres acotó que “visualizo un equipo protagonista de local y de visitante. Dependerá de los jugadores y del juego que podamos lograr. Hemos hecho un análisis preliminar de los chicos que tenemos y somos conscientes que debemos reforzarnos en todas las líneas. Acertar en todo es difícil, por eso queremos equivocarnos lo menos posible. Para el partido de la semana que viene ante Florida por la Copa, tenemos un posible 11 inicial, aunque en los próximos días podría llegar algún jugador nuevo, pero estamos trabajando fuerte en el mensaje y en la idea que queremos. Prendemos que todos los chicos del club se sientan importantes, porque esto será muy desgastante y todos tienen que estar preparados”. Posteriormente, en relación al plantel, indicó que “siempre va a jugar el que esté mejor, porque hay que privilegiar al grupo y no a los nombres más allá de que en el plantel tenga amigos y ex compañeros. Al “Chipi” Gandín lo veo con muchas ganas y está haciendo un gran esfuerzo, pero sabe, más allá del aprecio que le tengo, que si no está al cien por cien no nos va a poder acompañar. El número de refuerzos que debemos traer es difícil, aunque buscaremos 2 o 3 jugadores de experiencia como para que se han cargo del momento y de la presión. Hay que armar un mix entre chicos y grandes y necesitamos gente que entienda el desafío”.

En tercer lugar fue el turno del Cabo Castro, quien se refirió a los refuerzos. “La intención es volver rápido, pero no es nuestra única meta. En cuanto a las caras nuevas, es todo muy misterioso porque falta mucho tiempo para que se inicie la nueva temporada. Hay nombres, hay charlas, quizás durante el fin de semana haya novedades, pero no hay movimientos, no tenemos nada cerrado con nadie. Lo que sí se puede dar como un hecho es la renovación de Mauro Albertengo, que por este motivo no estaba entrenando con el plantel”.

Por último, luego de algunas palabras de Medrán y los Profes, que charlaron acerca de la preparación y de la pretemporada en sí, el Nano Clementz finalizó la presentación al opinar que “es un punto a favor tener jugadores con sentido de pertenencia en un torneo tan difícil. Con los refuerzos, se potenciará el equipo y tenemos un plus a favor. Agradezco a Lucas su confianza en mi, al igual que la que me dio el club en esta nueva etapa. Estamos con muchas ganas y muy contentos, tratando de entender y de aprender la metodología de Lucas. Ojalá tengamos un buen año”.

Suena Ivo Chavez como posible refuerzo

Se conocen de Talleres de Córdoba. Fueron compañeros, ascendieron con la ‘T' y vivieron momentos felices. Ivo Chaves (24 años) fue uno de los apuntados por Lucas Bovaglio en su llegada a la conducción técnica de Atlético de Rafaela y al salteño, la posibilidad de venir a la ‘Crema' le seduce.

"Me interesa jugar en Atlético de Rafaela, más allá de que uno quizás busque una chance en Primera, no tendría ningún problema en ir", comentó el lateral derecho y luego confesó: "Que esté Lucas me motiva mucho porque sé que es una persona muy capaz, que sabe mucho y que podría aprender muchísimo en un equipo suyo y es lo que ya le he manifestado personalmente".

Mientras lleva adelante la pretemporada con la ‘T' en Salta, Chaves analiza su futuro ya que el club cordobés, dueño de su pase, tiene pensado cederlo a préstamo. "Tengo buenas perspectivas, pero hay otras opciones en el medio, estoy en una etapa de análisis, de resolver mi situación y decidiremos con el club que es lo mejor para mí" y agregó: "Le doy mucha importancia a la propuesta de Lucas porque es una persona muy valiosa".

Chaves es un volante por derecha devenido en lateral, desde la llegada de Kudelka a la ‘T', y sobre su posible llegada a la ‘Crema' contó: "Hace unos días tuve un contacto con Lucas, tenemos una muy buena relación, hablamos bien, me contó su idea, el proyecto que tiene, él quiere que juegue en Atlético y yo pertenezco a Talleres (tiene contrato hasta 2019) y dependo de su voluntad y las intenciones que tengan para conmigo, estoy un poco a la espera", cerró.

