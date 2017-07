VÁYANSE A FREIR PAPAS

Pepsico, sus trabajadores, el Ministerio de Trabajo y la policía en un intríngulis que hace pensar que la Secretaría del Pensamiento Nacional que estuvo a cargo del filósofo Ricardo Forster no era tan absurda como se nos hizo creer

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N

La expresión es antigua, y cayó en desuso. Hoy es reemplazada por otra que -de haberla pronunciado en presencia de nuestro padres- nos hubiera hecho pasibles de un coscorrón de aquellos. Y se la emplea abiertamente en radio y TV (ver discusión entre Lanata y Grabois).

Pero vale al pena recuperarla porque vamos a referirnos a Pepsico, una empresa que -entre otros productos- las elabora. Se trata de una multinacional cuya acción se cotizaba a esta altura del año, en 2009, a 56 dólares. Hoy, quien las tiene, puede venderlas en 115 dólares. Eso equivale a un interés del 7,5 por ciento anual. No está mal, pero además el accionista cobró dividendos durante ese lapso 31 veces, y ellos fueron siempre creciendo, desde US$ 0,45 hasta el más reciente de US$ 0,80 por acción.

Nada que reprochar, en esos números. En general, una empresa que gana dinero reinvierte, y además mantiene y acrecienta el número de empleos disponibles. En nuestro país, Pepsico facturó, en 2016, 4.800 millones de pesos. Eso quiere decir que cada uno de los argentinos le pagó 120 pesos en el año. Y por supuesto gastó mucho más que eso, porque le compró al súper o al quiosquero.

La ventaja del capitalismo consiste en que es el consumidor quien decide qué producto quiere; en otros regímenes, suele ser un burócrata quien elige por nosotros. Eso sería loable si el consumidor tuviera verdadera capacidad de elección. Pero sabemos que es manipulado por la publicidad, tanto abierta como encubierta. Tenemos muchas evidencias de esos manejos, pero particularmente los experimentamos por nuestros niños, que nos ponen en la obligación de comprarles juguetes que nos parecen moralmente detestables y alimentos de la peor calidad en términos de nutrición.

Lo que fabrica Pepsico no es para nada recomendable, según los especialistas. Las gaseosas, y en particular las bebidas cola, figuran a la cabeza de los comestibles que peor califican en términos de salud.

Hace unos años veíamos frecuentemente en la televisión a Bernardo Kliksberg, explicando los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial y abogando por la reducción de las desigualdades sociales y económicas. En ese entonces, la obra de este notable intelectual fue declarada, por unanimidad, de interés por el Senado Argentino “por su valioso aporte intelectual para avanzar hacia sociedades más equitativas y democracias más plenas”; hoy vemos en las pantallas legisladores que se escandalizan por las protestas de los trabajadores en defensa de sus fuentes de trabajo, y expresan sin cortapisas que las empresas pueden hacer lo que quieran dentro de la ley, incluyendo los despidos masivos y el cierre de plantas, acciones que consideran normales dentro de la actividad industrial y comercial.

Pepsico encontró que le conviene más, económicamente, traer lo que vende desde Chile, donde le resulta más barato. Y entonces decide cerrar su planta del Gran Buenos Aires y dejar en la calle a 600 trabajadores, pagándole las indemnizaciones correspondientes y hasta más.

Economía: 100%; legalidad: 100%; responsabilidad y ética empresarial: 0%. Un Ministerio de Trabajo con sentido social hubiera intervenido para conciliar los intereses en pugna, teniendo en cuenta la complicada situación del mercado de trabajo y la prosperidad de la empresa. Pero el gobierno se limitó a aplicar, muy a la ligera -porque incurre en visibles faltas a la legislación vigente- el presunto mandato de la ley. Y ordenó resolver el problema a palos.

Las inversiones son necesarias, porque sin ellas no hay empleo ni producción. Pero hay que distinguir: las mejores son las nacionales que se dedican a la creación de infraestructura o producen bienes y servicios que redundan en el bienestar y en la salud de la comunidad. Pepsico nos cuesta dólares y no pasaría nada malo si no consumiéramos productos del tipo de los que hace.

Pero el pensamiento nacional y popular ha sido reemplazado por el pensamiento de la movilidad en bicicleta. Que es barata y saludable, eso no lo vamos a discutir.