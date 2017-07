El municipio pone a la venta 83 lotes a precios bajos

El director del IMV, Marcelo Bersano, explicó precisiones de la operatoria:



Las familias interesadas deberán obtener un turno on line en www.rafaela.gob.ar desde el 19 de julio hasta el 18 de agosto inclusive.



Para recibir atención personalizada sobre la operatoria, pueden concurrir a la sede del IMV (Lavalle 1021).



Los requisitos para acceder son: 10 años de residencia continuada en la ciudad; constituir un grupo gamiliar; no ser titulares de inmuebles (lotes o viviendas); no ser beneficiarios de una vivienda o lote de plan social.



Los valores de los terrenos oscilan entre $150.000 hasta $215.000.



No se solicita anticipo o entrega.



La financiación se extiende hasta 72 meses.



El monto inicial de la cuota oscila entre los $2.100 hasta los $2.980, dependiendo de la superficie del lote.



El valor de las cuotas se redeterminará aplicando el Índice General de la Cámara Argentina de la Construcción, cada cuatro meses.



En cuanto a los ingresos solicitados, se dispuso un mínimo equivalente a 1,5 Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) (dicho salario está fijado actualmente en $8.860, por lo que el ingreso mínimo exigido asciende a $13.300 por grupo familiar); y un máximo equivalente a cuatro SMVM, es decir $35.440).



Cabe destacar que la persona solicitante podrá sumar ingresos con otras personas no pertenecientes al grupo familiar, y las cuotas se garantizarán mediante codeudores solidarios.





Ubicación de los lotes



Los terrenos se ubican en los barrios Mora y Monseñor Zazpe.





Otras facilidades



El IMV firmó un convenio con dos colegios profesionales para facilitar la contratación de profesionales para la elaboración del plano municipal de la vivienda a un menor costo, para viviendas de hasta 60 metros cuadrados (dos dormitorios) y utilizando los modelos provistos por el IMV.



Asimismo, el IMV otorgará microcréditos para cubrir el costo del honorario profesional para la elaboración del plano municipal.



Además, el IMV pondrá a disposición modelos de viviendas que podrán ser utilizados por las familias para el plano de sus viviendas.





Una iniciativa netamente Rafaelina



"Esta operatoria es netamente rafaelina", manifestó Castellano al hacer uso de la palabra. "Fuimos los primeros como gobierno local santafesino urbanizando y vendiendo lotes", enfatizó. "Luego, sobre eso, pudimos concretar planes como Mi Tierra Mi Casa".



"En el año 2006, a mí me tocaba ser concejal y votamos una Ordenanza que modificó los estatutos del IMV, que permitió empezar a trabajar en la intervención directa en el mercado local con lotes urbanizados ", refirió.



"A veces uno habla de política social, y nosotros el año pasado elevamos al Concejo Municipal, y este la aprobó, una inversión en el presupuesto de un tercio mayor respecto al año anterior en programas sociales; estas cosas son las que a veces uno necesita aclarar permanentemente", acotó.



"¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas sociales en la ciudad de Rafaela? Hablamos de esto: del dinero que entregamos hace una semana con el secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Marcos Corach; a varios emprendedores a través del Programa de Microcréditos; hablamos de un Programa de Inclusión Educativa, que este año va a llevar presupuestados y seguramente ejecutados alrededor de 3 millones de pesos; hablamos de una Escuela Municipal de Capacitación en Oficios, que multiplica año a año la cantidad de chicos que están ingresando; doy estos cuatro ejemplos, pero pudiese dar muchísimos más que tienen que ver con el deporte, con la cultura, con la salud; cuando hablamos de políticas y de presupuesto para lo social, hablamos de esto", detalló.



"Sabemos cuán duro es para para cada familia pagar un alquiler; lo imposible que se le hace a una familia trabajadora salir a comprar un terreno; esto lo hemos tomado como normal y no puede ser normal; hay que pensar que hay cinco mil familias esperando una alternativa y nosotros estamos sorteando 83 terrenos; van a tener una demanda impresionante", señaló.



"Estamos atravesando un momento social muy complicado, porque ante la dificultad de conseguir empleo y la imposibilidad de muchos jóvenes para ingresar al mercado laboral, el acceso a la vivienda y al terreno se hace cada vez más difícil", observó.



"Nosotros queremos poner a disposición de las familias trabajadoras, esta alternativa, que si bien no alcanza para tanta demanda, es un dato importante de lo que nosotros entendemos como política social", destacó el titular del Ejecutivo.





Lo realizado y lo proyectado



En el proceso de conformación de un banco de tierras, el IMV ha logrado adquirir 93 ha entre los años 2006 y 2017. El total de lotes para urbanizar es de 2.178, de los cuales ya están urbanizados .1078, quedando proyectados para futuras urbanizaciones 1.100.