¿Qué pasa entre Paulo Dybala y Oriana Sabatini?

Por su parte, la prensa europea sostiene que la Joya de la Juventus habría terminado su relación con su novia, Antonella Cavalieri, quien borró las publicaciones fotográficas en las que se muestra acompañado de Dybala. La última que publicó el futbolista cordobés fue el 19 de mayo.

Mientras tanto, Oriana Sabatini negó todo tipo de rumor. “Lo único que intercambiamos fueron likes, pero no lo conozco, no puedo empezar una relación con alguien que no conozco. Me parece un chico lindo, pero no lo vi físicamente, no sé cómo es como persona, me importa más la personalidad que cómo es físicamente”, dijo la modelo y cantante al programa Confrontados porCanal 9.

“Yo le pongo like a muchísimas personas, y cuando surgieron todo estos rumores lo primero que me salió preguntarme fue ‘¿quién es esta persona que, justo porque le di like, me empiezan a relacionar con él? Cuando surgió todo esto, lo empecé a seguir”, cerró Oriana, quien no ocultó su malestar porque la ex novia del futbolista insinuó que el volante cordobés la había dejado por ella.

Fuente: Infobae