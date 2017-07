De Vido: "Buscan montar un escrache fascista a pocos días de las elecciones"

Luego de que la Comisión de Asuntos Constitucionales debatiera sobre la expulsión de Julio De Vido de la Cámara de Diputados, el ex ministro de Planificación durante el kirchnerismo denunció que lo que ocurrió en esta jornada se trata de "una maniobra arbitraria y carente de toda legalidad" y apuntó contra Mauricio Macri.

"Lo que busca fraguarse es una farsa, en abierta y grave violación de la Constitución Nacional", agregó el diputado del Frente para la Victoria, imputado por presuntas irregularidades en Río Turbio.

A través de un comunicado que difundió en las redes sociales, De Vido adelantó: "Voy a continuar realizando mi trabajo en el Congreso de la Nación, participando de las comisiones de las que formó parte como de los debates en el recinto".

Luego de cinco horas de fuertes discursos y cruces, el oficialismo acordó este miércoles con el massismo y el Bloque Justicialista citar al ex ministro de Planificación el martes que viene a comisión para el ejercicio de su defensa, dictaminar ese mismo día a favor del proyecto de expulsión, y tratar la iniciativa el miércoles en el recinto.

El comunicado que publicó De Vido

Lo que ocurrió hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales evidencia que se trata de una maniobra arbitraria y carente de toda legalidad.

Agradezco la firmeza de de mis compañeros de bloque, quienes sostuvieron en forma contundente, con sobrados argumentos, que lo que busca fraguarse es una farsa, en abierta y grave violación de la Constitución Nacional.

Sin ninguna duda, esto es producto de la inaudita presión del presidente Macri y Carrió a la justicia. La secuencia se inició con el pedido del fiscal Stornelli, quien solicitó mi desafuero y detención, rechazado luego -prácticamente- in límine e incluso con una denuncia penal por el accionar de mismo. Ahora, en continuidad de la maniobra, buscan montar un escrache fascista a pocos días de las elecciones legislativas.

El reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación no prevé ningún mecanismo para llevar adelante lo que se pretende, que claramente responde a una instrucción de Macri.

Tampoco se me cuestiona por hechos "sobrevinientes" a mi actuación como diputado, tal como establece con total claridad la Constitución Nacional en su artículo 66. Por lo tanto, todo lo que se pretende llevar adelante es insanablemente nulo, como expliqué en forma detallada en mi de denuncia e intimación, leída por la diputada Conti en la reunión de hoy de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Así como también manifesté que siempre me presenté cuando fui convocado por la justicia porque efectúo mis descargos y ejerzo mi defensa ante mis jueces naturales, que son los jueces de la Constitución.

Por lo tanto, voy a continuar realizando mi trabajo en el Congreso de la Nación, participando de las comisiones de las que formó parte como de los debates en el recinto. Todo lo hago en defensa no de mi dignidad personal sino de la del pueblo de la provincia de Buenos Aire, que me honró con su voto y al que voy a seguir representando con las mismas convicciones y responsabilidad con la que ejercí cada cargo que me tocó ocupar.

Fuente: Infobae