Belinda desató la furia del público y le llovieron los comentarios

Belinda siempre genera revuelo con sus publicaciones en las redes sociales. A veces la cuestionan por su extrema delgadez, aunque su estilizada figura es producto de varias horas al día entrenando en el gimnasio.

Ahora está en boca de todos por grabarse dentro de un local de ropa. En el video que subió a Instagram se la ve con las bolsas en la mano, muy canchera y diciendo: "Triunfando como siempre".

Un grupo de personas no la perdonó y la mataron con los comentarios. "Pobrecita, se nota que no tenés cerebro", "Qué vieja ridícula y piruja caminando de esa manera", "¿Irte de compras es triunfar? Dios, perdónala porque no sabe lo que dice. El triunfo no está sólo en las cosas materiales", "Ropa en un lugar caro no te hace ni más bonita ni más importante. Mucho menos te va a hacer triunfar", le escribieron.

El video ya tiene más de medio millón de reproducciones y el repudio del público va en ascenso. Desde hace tiempo que muchos le hicieron llegar a la intérprete que ya no es aquella niña que triunfó con "Ángel", "Lo siento" y otros hits que la consagraron.