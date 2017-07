Favio Posca habló de su desnudez en Instagram: "Quise compartir mi sensación de libertad"

Favio Posca se fue a pasar la primera semana de las vacaciones de invierno al sur argentino, desde donde publicó algunas imágenes en su cuenta de Instagram, aunque un posteo llamó más la atención del público.

Se trata de la publicación que realizó el martes, donde aparece el artista completamente desnudo, con un emoticón de nieve tapándole la cola, y bailando: "No soporté la tentación".

"Estoy en el medio de la montaña. No puedo decir mucho más de lo que vieron. Un día espectacular, con sol, nieve, árboles... Me dieron ganas de desnudarme y compartir esta sensación de libertad que tenía".

"Además yo no tengo ningún problema con mi cuerpo, absolutamente free. La gente se lo tomó súper bien, por suerte no me lo censuraron porque le puse un poco de nieve en el culo, ja... Quedó buenísimo", agregó, en referencia a las políticas de Instagram sobre los desnudos.

Este fue un desnudo "cuidado" o "artístico" y por ahora continúa en las redes, abierto a todo el público.