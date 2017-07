El massismo pide que De Vido pueda defenderse

"Proponemos que hoy se tome la decisión en avanzar, que se formulen los cargos y se los comunique fehacientemente a De Vido, para darle la posibilidad de defenderse, estableciendo un plazo de 7 días", explicó el massista Juan Brugge. En tanto, continúa esta tarde la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que el oficialismo intentará avanzar con la expulsión de la Cámara del diputado kirchnerista.

Massa marca la cancha: está dispuesto a respaldar la iniciativa de Cambiemos, aunque sugiere establecer un procedimiento. Este mediodía, el massimo propuso establecer un procedimiento que le dé una semana a De Vido para hacer un descargo antes de firmar un dictamen.



"Es un proceso disciplinario y por lo tanto queremos proponer un procedimiento. Proponemos que hoy se tome la decisión en avanzar, que se formulen los cargos y se los comunique fehacientemente a De Vido, para darle la posibilidad de defenderse, estableciendo un plazo de 7 días. Proponemos que el dictamen se firme el martes que viene para, eventualmente, el día posterior poder tratarlo en el recinto", puntualizó el massista Juan Brugge.



Cabe destacar que De Vido no asistió a la reunión, y envió una nota. Graciela Camaño señaló respecto de esta carta que “es importante que no existan dudas respecto de lo que estamos haciendo”, señalando que una cosa era que hubiera sido citado y otra que hubiera sido convocado como cualquier otro diputado cuando son autores de un proyecto: “Que no queden dudas sobre en qué carácter fue citado”.

Elisa Carrió señaló luego que debían iniciar el procedimiento de apertura para verificar cuáles son los proyectos en debate, y luego pasar a escuchar el descargo, si hubiera. “No está en el espíritu de Cambiemos cercenar ningún derecho del señor De Vido. Necesita más descargo, lo tendrá: no está en el espíritu de Cambiemos violar ningún derecho de De Vido. Si quieren citarlo con cada uno de los argumentos para que haga el descargo, no hay ningún problema, se decide al final. Porque esta comisión va a consensuar la exclusión de De Vido. Nosotros no somos los que hemos violado la Constitución en los últimos 20 años”.

