Alfonsín contra la expulsión de De Vido: "No podemos convertirnos en caníbales"

El diputado radical rechazó la avanzada del oficialismo contra el ministro de Planificación. "El imperio de la ley no es para respetarlo cuando la ley nos conviene", sentenció

El diputado radical Ricardo Alfonsín rechazó este miércoles la avanzada del oficialismo contra el diputado del Frente para la Victoria, Julio De Vido, por "inhabilidad moral". En ese contexto advirtió que "tanto como a la corrupción" le teme a la "violación de la Constitución Nacional".

Si bien Alfonsín no está en contra del tratamiento del desafuero del ex ministro de Planificación del kirchnerismo, argumentó que debe hacerse de manera inteligente y respetando la Constitución."Nuestro partido no es un regimiento ni un cuartel que acepta declaraciones de dirigentes", manifestó.

"El fin no justifica los medios ni podemos convertirnos en caníbales" subrayó el hijo del expresidente, según consignó la agencia DyN.

Al oponerse a la expulsión del ex titular de la cartera de Planificación que busca el oficialismo, el legislador radical planteó que "el imperio de la ley no es para respetarlo cuando la ley nos conviene", sino que "debe respetarse hasta tanto no sea modificada", tras lo cual pidió considerar una "cuestión de excepcionalidad" para el caso de De Vido.

Este miércoles, el ex ministro debía asistir frente a la Comisión de Asuntos Constitucionales que discutía su expulsión por "inhabilidad moral", y sin embargo optó por presentar un descargo escrito. En el texto en cuestión manifestó ser víctima de una "campaña" y criticó a la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, a quien definió como "actor político y mediático con influencia en el fuero penal".

"Muchos de los legisladores que piden mi inhabilitación o desafuero son los que han roto el contrato electoral con sus electores ya que han sido votantes de las leyes de pago a los Fondos Buitres; del Blanqueo escandaloso o han hecho la 'vista gorda' ante el escándalo del Correo ; de los cambios en la ley de ART en contra de los trabajadores , ni hablar del cambio del impuesto a las ganancias que incluyó mayor número de trabajadores que los que pagaban ese impuesto a diciembre del 2015", agregó De Vido.

Fuente: Perfil