LA "HONORABILIDAD" DEL PODER LEGISLATIVO DE LA NACIÓN ESTÁ EN JUEGO

Hoy puede decirse que la dirigencia política Argentina tiene una de las mejores oportunidades para demostrar que se encuentra a la altura de los honorables cargos que ocupan.





Por que hoy, se tratará, primero en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, y después en el recinto de dicha Cámara, la posible expulsión o la quita de los fueros, según los diferentes proyectos presentados, de uno de los ex funcionarios más importantes de la anterior administración kirchnerista y actual diputado nacional Julio De Vido.





El momento resulta trascendente, no porque resulte novedosa la expulsión de un legislador en la historia institucional del país, sino por tratarse de uno de los personajes más controvertidos y que mayor número de denuncias ha recibido en los últimos años en la República, y, por supuesto, por el enorme poder que ostentó y los apoyos incondicionales que aún hoy mantiene por parte de dirigentes de bancadas de distinta extracción partidaria.





Sin embargo, y pese a contar con lealtades que bien podría llamárselas incondicionales, hoy esta en tela de juicio la honorabilidad, la moralidad y la responsabilidad de uno de los Poderes fundamentales del sistema republicano de gobierno del país.





Julliio De Vido es uno de los ex funcionarios de la administración kirchnerista que mayores explicaciones debe dar ante la Justicia. En Tribunales tiene 135 causas iniciadas en su contra, más del 80 por ciento iniciadas aún en los tiempos en que era ministro de Planificación Federal. Si bien quedó en el ojo de la tormenta tras la detención del ex secretario de Obras Públicas, su “mano derecha”, José López, el ex funcionario está imputado en otras tres causas y tiene 26 pedidos de llamado a indagatoria.





Las causas que recaen sobre las espaldas de De Vido están tipificadas en más de treinta delitos penales diferentes. Casi todas fueron iniciadas en sus tiempos como ministro de la administración de Cristina Kirchner. De hecho, en algunos de los expedientes está involucrado en causas por las que también fue denunciada la ex presidenta.





El actual diputado De Vido tiene causas en su contra por los delitos de: defraudación de la administración pública, defraudación por administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho, estafa, encubrimiento, asociación ilícita, abuso de autoridad, coacción agravada, usurpación de autoridad, amenazas, negociación incompatible con los deberes de funcionario público, violación de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos, resistencia, violación de correspondencia agravada, evasión, nombramientos ilegales, traición, traición con sometimiento, envenenamiento con adulteración del agua, conspiración para la traición, prevaricato, daño, daño agravado, sedición, falsedad ideológica, robo y violación de tratado de treguas..





El negro archivo judicial de De Vido tiene al menos tres causas que ya avanzan, y por las que el diputado se encuentra procesado. Una de ellas, de las más recientes, es por la Tragedia de Once, donde el juez federal Claudio Bonadio lo investiga por el delito de estrago culposo y administración fraudulenta. Fue embargado por 600 millones de pesos.





Otra de las causas por la que se encuentra imputado es por irregularidades en contratos ferroviarios. Junto al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, fueron embargados por 500 millones de pesos. La tercera de las causas es por la compra de material rodante inservible a España y Portugal, otro expediente donde está vinculado a Jaime.





Además, De Vido tiene 26 pedidos de llamado a indagatoria. En muchas de las causas, coincide con su ex mano derecha en Planificación Federal. Un ejemplo: la causa que investiga las irregularidades en el programa de viviendas Sueños Compartidos, a cargo de la fundación Madres de Plaza de Mayo. Allí, López y De Vido fueron citados a indagatoria. De Vido está vinculado como el responsable de los fondos girados a la fundación que presidía Hebe de Bonafini.





En la causa por enriquecimiento ilícito, De Vido opuso fueros parlamentarios a un allanamiento en su vivienda. También está involucrado en la causa “Yacimiento de Río Turbio (YCRT)”, por compras y convenios entre YCRT y la Universidad Tecnológica Nacional, por compras con supuestos sobreprecios. En el expediente Pan American Energy se investiga un presunto pago de coimas millonarias a cambio de la extensión del contrato Cerro Dragón. También se involucra a De Vido con sobreprecios en la obra pública, involucrado incluso con la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez.





Con semejante “prosapia”, resulta nefasta su pertenencia a un cuerpo legislativo que, justamente, es el encargado de elaborar las leyes por las que todos los ciudadanos del país debemos transitar para vivir dentro de una sociedad.





La honorabilidad que debe recaer en cualquiera de los Poderes del Estado, y, en este caso, en el Poder Legislativo, resulta indispensable para la concreción del alto cometido que esta institución tiene. Pero no solamente esa honorabilidad debe estar reflejada en el conjunto de ese Poder, sino que cada miembro debe ser un ejemplo de ella.





La pérdida de credibilidad por la que hoy discurren las instituciones argentinas, en mucho se debe al bastardeo que de ellas hicieron personajes que se enquistaron en el Poder y que gozaron de sus mieses para beneficio propio, como si se tratara de un verdadero título nobiliario, algo que insulta y degrada todas y cada una de las garantías constitucionales establecidas por nuestra Carta Magna.





Por eso, estoy convencido que en día de hoy se va a saber si realmente la Cámara de Diputados de la Nación es, en los hechos, un verdadero Poder del Estado, independiente e íntegro, o sólo se trata de una corporación de dirigentes políticos que encuentran resguardo a su amparo para conseguir una impunidad que desconoce cualquier fundamento jurídico y ético, y que nada más está para brindar protección y salvo conducto al más recalcitrante y abyecto sistema de privilegios, dentro de una sociedad que no sólo no goza de más privilegios que los que la ley les otorga, sino que, para peor, existen sobrados ejemplos de las privaciones y la vulneración de sus derechos que debe soportar por la exclusiva razón de pertenecer al llano.





Sólo la expulsión de aquellos miembros del Congreso de la Nación que, en ejercicio de algún cargo público o privado, hayan cometido o se encuentren seriamente señalados como autores o cómplices en algunas de las figuras tipificadas como delictuosas por el ordenamiento jurídico argentino, le va a devolver la honorabilidad a este Poder del Estado. Honorabilidad que jamás debió haber perdido, puesto que sólo un cuerpo virtuoso puede ser el encargado de fines tan nobles y de tamaña responsabilidad. Sin esa honorabilidad, reitero, únicamente podemos referirnos al Poder Legislativo como una corporación de políticos, y no como lo que en verdad tiene la obligación de ser por naturaleza, por deber constitucional y por el más elemental de los sentidos, que no es otro que el sentido común.





En definitiva, hoy podremos ser testigos y, a la vez, comprobar si nuestros representantes se comportan como verdaderos mandatarios de la voluntad popular o como una camarilla de políticos dónde lo importante es la componenda y la transa, mientras que el sentir ciudadano queda al margen de toda discusión por no constituir, en el ánimo de nuestros legisladores, un elemento de la importancia fundamental que se le debería prodigar.