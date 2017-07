Del Frade: "A Pablo Cejas lo lo mató la mafia narcopolicial"

Luego de que el cuerpo sin vida del policía Pablo Cejas fuera hallado sin vida y con decenas de disparos en su cuerpo, muchas fueron las hipótesis y los actores que salieron a dar su opinión sobre el tema. Cejas había denunciado en varias oportunidades la connivencia entre la política, la policía y el narcotráfico en la ciudad de Santa Fe.

El diputado provincial, Carlos Del Frade fue contundente: "creo que a Pablo lo lo mató la mafia narcopolicial que él había denunciado”.

El funcionario explicó en diálogo con LT10 que mantuvo una relación muy cercana con el policía acribillado luego que éste le solicitara ayuda a la Cámara de Diputados cuando tras las denuncias efectuadas le bajaron el sueldo.

“Nos solicitó una ayuda y con el tiempo fue aportando datos. En abril de este año nos acercó un informe muy importante sobre las comisarías de la ciudad de Santa Fe en donde él estableció distintos grados de corrupción”, sostuvo el diputado, quien agregó: “Justamente la comisaría 7º, que está en Yapeyú, tenía 34 sitios de venta vinculada al narcomenudeo de sustancias psicoactivas”.

En cuanto a las declaraciones e hipótesis manejadas por el ministerio de Seguridad sobre el asesinato, Del Frade remarcó que "no me cabe duda que lo que hace el Ministerio es lavarse la ropa en vez de explicar las denuncias que hizo Cejas y que no se investigan".

En ese sentido, concluyó: "Ahora están apurados por decir que lo mataron por relaciones interpersonales, dan explicaciones mezquinas, chiquitas, sobre la muerte de un muchacho que realmente se había aninado a denunciar".

Fuente: Agenciafe