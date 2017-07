"Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee es la canción con más reproducciones de la historia

Muchos piensan que "Despacito" perderá su fuerza en cualquier momento. Se equivocan. El hit de Luis Fonsi y Daddy Yankee es ya la canción más reproducida de la historia en las plataformas de streaming.

El tema original y el remix de Justin Bieber superan en conjunto los 4.600 millones de reproducciones en las distintas plataformas de streaming mundiales, con lo que "Despacito" batió el récord que hasta la fecha tenía "Sorry", también de Bieber, con 4.380 millones.

"El streaming es un conector para las audiencias de todo el mundo y ha ayudado a que mi música alcance cada rincón del planeta. Es verdaderamente un honor que Despacito sea ahora la canción más reproducida en streaming de la historia", contó Luis Fonsi.

"Despacito" tiene más de 2.650 millones de visualizaciones sólo en la plataforma YouTube, pisando los talones al hit "See You Again" de Wiz Khalifa y Charlie Puth con 2.895 millones, que la semana pasada destronó al "Gangnam Style" del rapero surcoreano Psy como el videoclip con más visualizaciones de la historia.