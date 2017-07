Video: un policía le apagó las luces a una camioneta durante un control para multar al conductor

El denunciante argumentó que grabó la secuencia porque ya le había pasado otras veces.



El hecho sucedió en cercanías de la localidad de Manuela Pedraza, ubicada a 56 kilómetros de San Miguel de Tucumán. En el registro se ve claro cómo el agente, utilizando parte de la documentación que le exige al conductor para cubrir su mano, gira disimuladamente con dos dedos el mecanismo intentando apagar los faros del vehículo.

Según el denunciante la intención es multar a los conductores porque supuestamente circulan sin las luces reglamentarias. El denunciante dijo que el policía realizó la maniobra con este fin, pero que esta vez -a diferencia de otras- no pudieron hacerlo porque no lograron apagarlas por completo.



El chofer que realizó la denuncia afirmó además en diálogo con el diario La Gaceta de Tucumán, que recibió el video y publicó este martes la noticia, que lo mismo le ocurrió a otros compañeros de trabajo.

"Le dije (en otra oportunidad) por qué me apagó las luces y me dijo que era para verificar el estado. Esta vez no pudo apagarla del todo. Tengo compañero de trabajos a los que le pasó lo mismo. A ellos les bajaron (las luces) y le hicieron multa", explicó.