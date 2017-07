John Lennon: sale a la venta el disco que le firmó a su asesino

El disco que John Lennon autografió a su asesino horas antes de morir en Nueva York fue puesto a la venta por 1,5 millones de dólares, según informó Moments in Time, la cual certificó la veracidad del álbum y la firma.

Una copia de Double Fantasy fue firmada por Lennon unas cinco horas antes de ser asesinado por Mark David Chapman, indicó la agencia Efe. El músico murió en diciembre de 1980 por los disparos de Chapman, un fanático que lo esperó en la entrada del edificio Dakota en Nueva York.

"Estamos encantados de volver a poner en el mercado una pieza con tanto significado histórico", dijo el vocero de Moments in Time, Bob Zafian.

Una persona encontró el disco en el jardín del edificio donde vivía el beatle y terminó en manos de las autoridades. Se convirtió en una de las pruebas que utilizó la Fiscalía para incriminar a Chapman, quien fue condenado a cadena perpetua. Al tiempo, se lo devolvieron a la persona que lo encontró con una nota de agradecimiento, según recordó la firma vendedora. En la tapa del álbum está John Lennon besando a Yoko Ono, y en el cuello de ella está el autógrafo.

Chapman, de 62 años, fue condenado a un mínimo de 20 años y un máximo de cadena perpetua y sigue en la prisión de alta seguridad de Wende, en el estado de Nueva York.

Double Fantasy fue el séptimo disco de estudio de Lennon, cinco años después de Rock 'n' Roll, y tenía temas como "Watching the Wheels", "Woman" y "(Just Like) Starting Over".