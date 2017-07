Carlos Tevez: “Estoy fenómeno en China, no pienso en un retorno”

La primera vez que habló desde que se fue a China, Carlos Tevez causó un gran revuelo por sus declaraciones contra Juan Román Riquelme.

Ahora, el Apache volvió a hablar pero estuvo fuera de toda polémica y se refirió al sueño que tienen los Xeneizes: su regreso a Boca.

“A uno se le cruza por la cabeza, pero no es una decisión fácil. Los que hablan de Boca dicen que depende de mí. Yo sólo quiero terminar el campeonato, dar lo mejor y después me sentaré con la familia para decidir entre todos qué es lo mejor", dijo Carlitos sobre una posible vuelta al país.

"Yo estoy fenómeno acá. Mi familia también", avisó y agregó: "Los que dicen que no me gusta el fútbol chino, conmigo no hablan. Hoy disfruto de la ciudad. Viví en Manchester, en Londres, pero Shanghai me sorprendió muchísimo. Tranquilamente me puedo quedar un año más y después veré. No pienso en un retorno ni en nada, porque sé cómo están las cosas allá”.

Sobre su relación con el hincha Xeneize, Tevez opinó que no sabe si están enojados. "La verdad que no lo sé. Tomé la decisión (de irme) porque no estaba bien... entiendo a la gente. Puede estar enojada o no... en su momento rompí el contrato con la Juventus y fui a Boca. Hay que poner muchas cosas en la balanza. Antes que Boca tenía una oferta del Atlético de Madrid de diez millones. Cuando decidí volver a la Argentina no me importó nada. Yo dejé el contrato y me fui libre. No cobré ni un peso”, aseguró en diálogo con Díaz de Radio, por FM Late.

Para cerrar, volvió a referirse a Riquelme. "Román para mí es el mayor ídolo en el club. Ya dije lo que tenía que decir. No hay que comparar a Riquelme con Tevez. La gente no tiene por qué elegir, no hay que dividir. Sólo comenté un pensamiento. Yo en esa nota declaré cosas más importantes, pero los periodistas sólo agarraron eso. Te das cuenta que lo único que vende en la Argentina es el mal, que alguien hable mal del otro", concluyó.