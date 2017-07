Manu Ginóbili confirmó que jugará una temporada más en San Antonio Spurs

El mensaje más esperado. El que todos los fanáticos del deporte queríamos leer. Emanuel Ginóbili, de 39 años (el 28 de julio cumple 40), decidió que jugará una temporada más con la camiseta de San Antonio Spurs en la NBA. Y así lo contó en su cuenta personal de Twitter.

Seguiré vistiendo la #20 un tiempito más!! #sigaelbaile#elpibede40

Back with the @Spurs for another season #thrilled#youngat40

La historia de amor entre Ginobili y los Spurs comenzó en 2002. Cuando arranque la nueva temporada (a mediados de octubre), Manu cumplirá 16 años jugando al máximo nivel de la NBA. Una verdadera leyenda.

Manu se tomó su tiempo para pensar. La temporada 16/17 para los Spurs cerró a fines de mayo, con la dura derrota ante Golden State Warriors. Desde entonces, el 20 argentino reflexionó y entendió que aún tiene mucho más para dar.

Vacaciones en familia en Ibiza, playa, sol y descanso. Manu recargó energías y dio el sí, la respuesta que tanto esperaba su entrenador Gregg Popovich

El argentino tiene cuatro anillos de NBA y, por qué no, sueña con el quinto. Será clave y más en el comienzo de la temporada: con el base francés Tony Parker lesionado (rotura del tendón cuádriceps de la pierna izquierda), probablemente Manu tenga minutos y protagonismo.

Como quinto máximo anotador en la historia de los Spurs, el bahiense logró la pasada temporada un promedio de 7,5 puntos y un 39 por ciento deacierto en los tiros de campo, los más bajos de su carrera profesional.

Ginóbili, uno de los jugadores internacionales más condecorados en la historia del básquet (tres veces All-Star, oro olímpico y MVP de Euroliga), tiene también toda la confianza del entrenador Popovich, quien al concluir la pasada campaña dijo que no quería que el argentino se retirara.