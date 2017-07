Por primera vez, la ex de Piqué habló del momento en que él la dejó por Shakira

Shakira y Piqué se conocieron en la grabación del video de Waka Waka para el Mundial de fútbol del 2010, y desde ese momento no se pudieron separar nunca más, tanto así que tuvieron dos hijos y formaron una bella familia pero…¿cómo nació su historia de amor?

Siete años atrás, tanto Piqué como la colombiana estaban en pareja y por primera vez, la ex del futbolista contó toda la verdad.

“Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor; hace años que la herida quedó cerrada y hace años que le deseo lo mejor”, contó Nuria, la ex de Piqué, a un portal de noticias españolas.

“Me han llamado muchas veces para pedirme entrevistas y siempre he rechazado hablar. No puedo negar que haya estado con una persona con dimensión pública, pero yo nunca he hecho mi relación pública; me traicionaría a mí misma”, explicó la mujer.

Además, la ex de Piqué agregó: “No tengo nada que contar de mi vida privada y si no fuese actriz, tampoco sobre mi vida profesional. La diferencia con otra pareja es un apellido, los sentimientos son los mismos”. Contundente.