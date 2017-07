“La Su” no se guardó nada y reveló su punto débil con los hombres

A pesar de que su vida amorosa siempre fue un “libro abierto”, poco se sabe sobre qué es lo que tienen que tener los hombres para conquistar a Susana Giménez.

“Mi punto débil en la conquista es el físico, a mí me interesa la belleza. Miro mucho las manos de un tipo, la sonrisa, cómo se viste. He tenido algún otro tipo que mirá… ¡Carlos (Monzón) se vestía tan mal…! Él era como un dios negro, todo la quedaba brutal”, confesó la ‘diva de los teléfonos’ en una entrevista exclusiva con la revista Gente.

Y agregó con picardía: “Es fundamental que tenga humor, eso me vuela la cabeza. Dinamismo. Guita, porque ya estoy harta de pagar. Y cultura… faltan tipo con quienes debatir un libro, comentar una película o reírse con códigos”.

Fiel a su estilo, “La Su” habló con mucha sinceridad y explicó: “Hoy, tanta diferencia de edad me parece una ridiculez. Tiene que ver con distintos momentos de la vida. A la larga, ese tipo de relaciones tan dispares te hacen daño. Y yo ya renuncié sufrir por amor”.

“Los hombres me gustan más que nada en el mundo, pero ya no me enamoro fácil. ¡¿Qué se yo?! A lo largo de los años elegí hombres que no eran para mí. Tal vez quería que el amor no fuera para siempre, porque nunca me gustaron las cosas para toda la vida”, sorprendió la diva.

“Fui traviesa, apasionada, y un poco infiel en el amor. Y sí… siempre tuve al lado a hombres más jóvenes, y no me importó nada. Las mujeres me alentaban… ‘¡Reventalo todo!’”, concluyó Susana con humor a Gente.